Jiang Ping Luo

LJP1211

Jiang Ping Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 205%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 434
Kârla kapanan işlemler:
4 429 (59.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 005 (40.42%)
En iyi işlem:
993.00 USD
En kötü işlem:
-928.80 USD
Brüt kâr:
102 595.30 USD (25 894 316 pips)
Brüt zarar:
-86 169.27 USD (23 221 653 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2 502.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 788.79 USD (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
84.01%
Maks. mevduat yükü:
132.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
907
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
3 771 (50.73%)
Satış işlemleri:
3 663 (49.27%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
23.16 USD
Ortalama zarar:
-28.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-828.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 533.80 USD (5)
Aylık büyüme:
32.56%
Yıllık tahmin:
395.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
321.95 USD
Maksimum:
8 670.84 USD (51.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.30% (8 666.34 USD)
Varlığa göre:
45.12% (3 711.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5830
BTCUSD 1052
EURUSD 107
EURJPY 38
EURCAD 37
AUDCAD 36
AUDUSD 34
NZDUSD 27
GBPUSD 26
EURNZD 26
EURGBP 26
GBPAUD 23
EURAUD 20
USDCAD 19
GBPNZD 17
GBPCAD 17
NZDCAD 16
GBPCHF 15
USDJPY 13
AUDCHF 12
USDCHF 12
EURCHF 11
NZDCHF 6
AUDNZD 6
CADCHF 5
CHFJPY 2
CADJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD 5.1K
EURUSD -1.6K
EURJPY -180
EURCAD -179
AUDCAD 214
AUDUSD 18
NZDUSD -354
GBPUSD -453
EURNZD 86
EURGBP -487
GBPAUD -121
EURAUD 74
USDCAD 6
GBPNZD -10
GBPCAD -16
NZDCAD 302
GBPCHF -250
USDJPY -32
AUDCHF -1
USDCHF -38
EURCHF -3
NZDCHF 176
AUDNZD -86
CADCHF 15
CHFJPY 7
CADJPY 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 122K
BTCUSD 2.6M
EURUSD -24K
EURJPY -3.6K
EURCAD -3.3K
AUDCAD 651
AUDUSD -2.8K
NZDUSD -3.4K
GBPUSD -5.3K
EURNZD 1.2K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 492
EURAUD 1K
USDCAD -1.4K
GBPNZD 461
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 1K
GBPCHF 946
USDJPY -1.3K
AUDCHF 510
USDCHF -1K
EURCHF -437
NZDCHF 334
AUDNZD -304
CADCHF 240
CHFJPY 220
CADJPY 251
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +993.00 USD
En kötü işlem: -929 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 502.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -828.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
   VX:394384420
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 12:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 01:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 11:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
