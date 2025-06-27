- Büyüme
İşlemler:
7 434
Kârla kapanan işlemler:
4 429 (59.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 005 (40.42%)
En iyi işlem:
993.00 USD
En kötü işlem:
-928.80 USD
Brüt kâr:
102 595.30 USD (25 894 316 pips)
Brüt zarar:
-86 169.27 USD (23 221 653 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2 502.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 788.79 USD (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
84.01%
Maks. mevduat yükü:
132.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
907
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
3 771 (50.73%)
Satış işlemleri:
3 663 (49.27%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
23.16 USD
Ortalama zarar:
-28.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-828.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 533.80 USD (5)
Aylık büyüme:
32.56%
Yıllık tahmin:
395.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
321.95 USD
Maksimum:
8 670.84 USD (51.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.30% (8 666.34 USD)
Varlığa göre:
45.12% (3 711.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5830
|BTCUSD
|1052
|EURUSD
|107
|EURJPY
|38
|EURCAD
|37
|AUDCAD
|36
|AUDUSD
|34
|NZDUSD
|27
|GBPUSD
|26
|EURNZD
|26
|EURGBP
|26
|GBPAUD
|23
|EURAUD
|20
|USDCAD
|19
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|17
|NZDCAD
|16
|GBPCHF
|15
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|USDCHF
|12
|EURCHF
|11
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|6
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|5.1K
|EURUSD
|-1.6K
|EURJPY
|-180
|EURCAD
|-179
|AUDCAD
|214
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|-354
|GBPUSD
|-453
|EURNZD
|86
|EURGBP
|-487
|GBPAUD
|-121
|EURAUD
|74
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|-10
|GBPCAD
|-16
|NZDCAD
|302
|GBPCHF
|-250
|USDJPY
|-32
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-38
|EURCHF
|-3
|NZDCHF
|176
|AUDNZD
|-86
|CADCHF
|15
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|122K
|BTCUSD
|2.6M
|EURUSD
|-24K
|EURJPY
|-3.6K
|EURCAD
|-3.3K
|AUDCAD
|651
|AUDUSD
|-2.8K
|NZDUSD
|-3.4K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURNZD
|1.2K
|EURGBP
|-1.8K
|GBPAUD
|492
|EURAUD
|1K
|USDCAD
|-1.4K
|GBPNZD
|461
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCAD
|1K
|GBPCHF
|946
|USDJPY
|-1.3K
|AUDCHF
|510
|USDCHF
|-1K
|EURCHF
|-437
|NZDCHF
|334
|AUDNZD
|-304
|CADCHF
|240
|CHFJPY
|220
|CADJPY
|251
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +993.00 USD
En kötü işlem: -929 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 502.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -828.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
205%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
14
0%
7 434
59%
84%
1.19
2.21
USD
USD
51%
1:500