SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LJP1211
Jiang Ping Luo

LJP1211

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 202%
UniversalCitizen-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 424
Bénéfice trades:
4 422 (59.56%)
Perte trades:
3 002 (40.44%)
Meilleure transaction:
993.00 USD
Pire transaction:
-928.80 USD
Bénéfice brut:
102 307.78 USD (25 892 146 pips)
Perte brute:
-86 129.61 USD (23 221 331 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (2 502.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 788.79 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
84.01%
Charge de dépôt maximale:
132.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1005
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
3 768 (50.75%)
Courts trades:
3 656 (49.25%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
2.18 USD
Bénéfice moyen:
23.14 USD
Perte moyenne:
-28.69 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-828.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 533.80 USD (5)
Croissance mensuelle:
32.90%
Prévision annuelle:
399.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
321.95 USD
Maximal:
8 670.84 USD (51.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.30% (8 666.34 USD)
Par fonds propres:
45.12% (3 711.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5820
BTCUSD 1052
EURUSD 107
EURJPY 38
EURCAD 37
AUDCAD 36
AUDUSD 34
NZDUSD 27
GBPUSD 26
EURNZD 26
EURGBP 26
GBPAUD 23
EURAUD 20
USDCAD 19
GBPNZD 17
GBPCAD 17
NZDCAD 16
GBPCHF 15
USDJPY 13
AUDCHF 12
USDCHF 12
EURCHF 11
NZDCHF 6
AUDNZD 6
CADCHF 5
CHFJPY 2
CADJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD 5.1K
EURUSD -1.6K
EURJPY -180
EURCAD -179
AUDCAD 214
AUDUSD 18
NZDUSD -354
GBPUSD -453
EURNZD 86
EURGBP -487
GBPAUD -121
EURAUD 74
USDCAD 6
GBPNZD -10
GBPCAD -16
NZDCAD 302
GBPCHF -250
USDJPY -32
AUDCHF -1
USDCHF -38
EURCHF -3
NZDCHF 176
AUDNZD -86
CADCHF 15
CHFJPY 7
CADJPY 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 120K
BTCUSD 2.6M
EURUSD -24K
EURJPY -3.6K
EURCAD -3.3K
AUDCAD 651
AUDUSD -2.8K
NZDUSD -3.4K
GBPUSD -5.3K
EURNZD 1.2K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 492
EURAUD 1K
USDCAD -1.4K
GBPNZD 461
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 1K
GBPCHF 946
USDJPY -1.3K
AUDCHF 510
USDCHF -1K
EURCHF -437
NZDCHF 334
AUDNZD -304
CADCHF 240
CHFJPY 220
CADJPY 251
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +993.00 USD
Pire transaction: -929 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 502.13 USD
Perte consécutive maximale: -828.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UniversalCitizen-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
   VX:394384420
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 12:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 01:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 11:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LJP1211
100 USD par mois
202%
0
0
USD
24K
USD
14
0%
7 424
59%
84%
1.18
2.18
USD
51%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.