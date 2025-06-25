SegnaliSezioni
Roy Chen

Golden Ratio FX

Roy Chen
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
381 (73.41%)
Loss Trade:
138 (26.59%)
Best Trade:
107.65 USD
Worst Trade:
-237.53 USD
Profitto lordo:
2 882.71 USD (254 967 pips)
Perdita lorda:
-1 751.53 USD (211 419 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (52.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.68 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
292 (56.26%)
Short Trade:
227 (43.74%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-12.69 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-66.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.53 USD (1)
Crescita mensile:
23.24%
Previsione annuale:
281.94%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
283.21 USD
Massimale:
368.38 USD (62.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.54% (79.80 USD)
Per equità:
4.45% (213.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 96
USDJPY 53
EURJPY 40
GBPNZD 29
GBPUSD 26
EURUSD 24
EURCAD 21
USDCHF 19
NZDUSD 16
AUDUSD 15
AUDCAD 15
GBPSGD 15
EURAUD 14
CADJPY 14
GBPAUD 14
AUDJPY 13
CADCHF 10
BTCUSD 9
USTEC 7
GBPCAD 7
NZDCAD 7
CHFSGD 7
NZDJPY 7
USDCAD 6
AUDSGD 6
USDSGD 6
SGDJPY 5
AUDNZD 5
XAGUSD 3
EURSGD 3
CHFJPY 2
EURGBP 1
US500 1
GBPCHF 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY -396
EURJPY 10
GBPNZD -18
GBPUSD 30
EURUSD 53
EURCAD 15
USDCHF -9
NZDUSD -17
AUDUSD 13
AUDCAD 8
GBPSGD 0
EURAUD -26
CADJPY 21
GBPAUD 11
AUDJPY -17
CADCHF 10
BTCUSD -6
USTEC 34
GBPCAD 4
NZDCAD -1
CHFSGD 9
NZDJPY 6
USDCAD -4
AUDSGD 3
USDSGD 3
SGDJPY 5
AUDNZD -24
XAGUSD -2
EURSGD 3
CHFJPY -1
EURGBP -2
US500 1
GBPCHF 3
AUDCHF 1
NZDCHF 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
USDJPY -2.1K
EURJPY 2.1K
GBPNZD -2.6K
GBPUSD 1.7K
EURUSD 2.1K
EURCAD 2.3K
USDCHF -575
NZDUSD -1.5K
AUDUSD 547
AUDCAD 904
GBPSGD 316
EURAUD -3.8K
CADJPY 2K
GBPAUD 1.9K
AUDJPY -2.4K
CADCHF 866
BTCUSD -55K
USTEC 35K
GBPCAD 621
NZDCAD -65
CHFSGD 1.2K
NZDJPY 938
USDCAD -491
AUDSGD 533
USDSGD 409
SGDJPY 777
AUDNZD -3.7K
XAGUSD -183
EURSGD 404
CHFJPY -174
EURGBP -78
US500 979
GBPCHF 257
AUDCHF 82
NZDCHF 168
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.65 USD
Worst Trade: -238 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.49 USD
Massima perdita consecutiva: -66.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.47 × 38
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 15949
ICMarketsSC-MT5
1.97 × 343
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.04 × 588
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
itexsys-Platform
2.12 × 26
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
81 più
Golden Ratio FX – Multi-Asset Signal with Gold Edge

Overview:
Golden Ratio FX combines disciplined intraday execution with a focus on high-probability setups in Gold (XAUUSD) and major FX pairs. The system blends momentum, volatility, and price action filters to capture directional swings while maintaining strict risk management.

Key Features:

  • Win Rate 70–85% (84% this month, verified via MyFxbook)

  • Strong Monthly Growth: +17.7% this month, +22.7% YTD

  • Multi-Pair Diversification: EURJPY, AUDCAD, GBPAUD, GBPSGD, and XAUUSD

  • Intraday & Swing Style: Trades held from 15 minutes to ~16 hours

  • Controlled Risk: Small lot sizing, adaptive SL/TP, drawdowns capped

Risk Profile:

  • Average lot size 0.01–0.06 (scales on conviction)

  • Max historical drawdown on gold trades ~3% per trade

  • Conservative compounding growth strategy

Why Subscribe:
Golden Ratio FX is designed for traders who want steady growth, high win rate, and exposure to Gold momentum trades — without overleveraging or gambling. The system’s consistency comes from blending major FX pairs with selective high-reward commodity trades.

Transparency Note: All results verified through MyFxbook. Past performance does not guarantee future results. Subscribers should use appropriate risk settings when copying trades.


Minimum Deposit Requirement:

  • Standard Account: $2,000

  • Cent Account: $200 (recommended if trading smaller capital)

Please ensure your account leverage is at least 1:100. Lower deposits may result in margin calls or missed trades. Hedge account required.


2025.09.04 03:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 01:51
Share of trading days is too low
2025.06.26 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 00:51
Share of trading days is too low
2025.06.26 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 08:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.25 08:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 08:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
