SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold storm
Cristian-bogdan Buzatu

Gold storm

Cristian-bogdan Buzatu
0 recensioni
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2024 48%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 525
Profit Trade:
858 (56.26%)
Loss Trade:
667 (43.74%)
Best Trade:
91.28 USD
Worst Trade:
-184.42 USD
Profitto lordo:
6 386.64 USD (304 609 pips)
Perdita lorda:
-5 706.40 USD (258 800 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (141.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
539.94 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.71%
Massimo carico di deposito:
81.02%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
840 (55.08%)
Short Trade:
685 (44.92%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
-8.56 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-107.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-350.07 USD (2)
Crescita mensile:
8.89%
Previsione annuale:
107.91%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
245.80 USD
Massimale:
706.56 USD (41.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.47% (706.24 USD)
Per equità:
5.39% (157.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1165
EURUSD 68
GBPUSD 59
USDJPY 44
XTIUSD 32
USDCAD 22
USDCHF 17
AUDCAD 15
AUDUSD 12
USDCNH 10
GBPJPY 10
EURGBP 7
NZDJPY 7
US30 6
AUDCHF 6
CADCHF 6
XAUEUR 5
CHFJPY 4
BX.NYSE 4
AUDNZD 4
DE40 3
EURCHF 3
USTEC 3
XAUJPY 3
EURAUD 2
EURJPY 2
CADJPY 2
US500 2
NZDCAD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD -88
GBPUSD 35
USDJPY -121
XTIUSD -166
USDCAD -30
USDCHF -4
AUDCAD -34
AUDUSD -26
USDCNH -8
GBPJPY 18
EURGBP 6
NZDJPY -31
US30 19
AUDCHF 4
CADCHF 10
XAUEUR 3
CHFJPY -10
BX.NYSE -7
AUDNZD 3
DE40 -5
EURCHF -11
USTEC -15
XAUJPY -1
EURAUD 2
EURJPY -10
CADJPY 3
US500 -2
NZDCAD -7
EURNZD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
EURUSD -300
GBPUSD 3.9K
USDJPY -595
XTIUSD -317
USDCAD -221
USDCHF 168
AUDCAD -121
AUDUSD -59
USDCNH -433
GBPJPY -10
EURGBP 14
NZDJPY -213
US30 19K
AUDCHF 43
CADCHF 172
XAUEUR 246
CHFJPY -198
BX.NYSE -2.4K
AUDNZD 67
DE40 -2.8K
EURCHF -34
USTEC -15K
XAUJPY -135
EURAUD 37
EURJPY -132
CADJPY 62
US500 -1.7K
NZDCAD -89
EURNZD -9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.28 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +141.18 USD
Massima perdita consecutiva: -107.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 1023
RoboForex-ECN
1.95 × 3848
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold storm
80USD al mese
48%
0
0
USD
2.7K
USD
76
17%
1 525
56%
51%
1.11
0.45
USD
31%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.