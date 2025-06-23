- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 525
Profit Trade:
858 (56.26%)
Loss Trade:
667 (43.74%)
Best Trade:
91.28 USD
Worst Trade:
-184.42 USD
Profitto lordo:
6 386.64 USD (304 609 pips)
Perdita lorda:
-5 706.40 USD (258 800 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (141.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
539.94 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.71%
Massimo carico di deposito:
81.02%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
840 (55.08%)
Short Trade:
685 (44.92%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
-8.56 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-107.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-350.07 USD (2)
Crescita mensile:
8.89%
Previsione annuale:
107.91%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
245.80 USD
Massimale:
706.56 USD (41.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.47% (706.24 USD)
Per equità:
5.39% (157.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1165
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|59
|USDJPY
|44
|XTIUSD
|32
|USDCAD
|22
|USDCHF
|17
|AUDCAD
|15
|AUDUSD
|12
|USDCNH
|10
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|7
|US30
|6
|AUDCHF
|6
|CADCHF
|6
|XAUEUR
|5
|CHFJPY
|4
|BX.NYSE
|4
|AUDNZD
|4
|DE40
|3
|EURCHF
|3
|USTEC
|3
|XAUJPY
|3
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|US500
|2
|NZDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-88
|GBPUSD
|35
|USDJPY
|-121
|XTIUSD
|-166
|USDCAD
|-30
|USDCHF
|-4
|AUDCAD
|-34
|AUDUSD
|-26
|USDCNH
|-8
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|-31
|US30
|19
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
|XAUEUR
|3
|CHFJPY
|-10
|BX.NYSE
|-7
|AUDNZD
|3
|DE40
|-5
|EURCHF
|-11
|USTEC
|-15
|XAUJPY
|-1
|EURAUD
|2
|EURJPY
|-10
|CADJPY
|3
|US500
|-2
|NZDCAD
|-7
|EURNZD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|EURUSD
|-300
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|-595
|XTIUSD
|-317
|USDCAD
|-221
|USDCHF
|168
|AUDCAD
|-121
|AUDUSD
|-59
|USDCNH
|-433
|GBPJPY
|-10
|EURGBP
|14
|NZDJPY
|-213
|US30
|19K
|AUDCHF
|43
|CADCHF
|172
|XAUEUR
|246
|CHFJPY
|-198
|BX.NYSE
|-2.4K
|AUDNZD
|67
|DE40
|-2.8K
|EURCHF
|-34
|USTEC
|-15K
|XAUJPY
|-135
|EURAUD
|37
|EURJPY
|-132
|CADJPY
|62
|US500
|-1.7K
|NZDCAD
|-89
|EURNZD
|-9
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.28 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +141.18 USD
Massima perdita consecutiva: -107.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 95
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FxPro-MT5 Live02
|1.59 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 1023
|
RoboForex-ECN
|1.95 × 3848
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
Coinexx-Live
|2.14 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.30 × 351
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.71 × 79
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
80USD al mese
48%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
76
17%
1 525
56%
51%
1.11
0.45
USD
USD
31%
1:30