- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 525
Kârla kapanan işlemler:
858 (56.26%)
Zararla kapanan işlemler:
667 (43.74%)
En iyi işlem:
91.28 USD
En kötü işlem:
-184.42 USD
Brüt kâr:
6 386.64 USD (304 609 pips)
Brüt zarar:
-5 706.40 USD (258 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (141.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
539.94 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
50.71%
Maks. mevduat yükü:
81.02%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
840 (55.08%)
Satış işlemleri:
685 (44.92%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
7.44 USD
Ortalama zarar:
-8.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-107.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-350.07 USD (2)
Aylık büyüme:
8.89%
Yıllık tahmin:
107.91%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
245.80 USD
Maksimum:
706.56 USD (41.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.47% (706.24 USD)
Varlığa göre:
5.39% (157.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1165
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|59
|USDJPY
|44
|XTIUSD
|32
|USDCAD
|22
|USDCHF
|17
|AUDCAD
|15
|AUDUSD
|12
|USDCNH
|10
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|7
|US30
|6
|AUDCHF
|6
|CADCHF
|6
|XAUEUR
|5
|CHFJPY
|4
|BX.NYSE
|4
|AUDNZD
|4
|DE40
|3
|EURCHF
|3
|USTEC
|3
|XAUJPY
|3
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|US500
|2
|NZDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-88
|GBPUSD
|35
|USDJPY
|-121
|XTIUSD
|-166
|USDCAD
|-30
|USDCHF
|-4
|AUDCAD
|-34
|AUDUSD
|-26
|USDCNH
|-8
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|-31
|US30
|19
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
|XAUEUR
|3
|CHFJPY
|-10
|BX.NYSE
|-7
|AUDNZD
|3
|DE40
|-5
|EURCHF
|-11
|USTEC
|-15
|XAUJPY
|-1
|EURAUD
|2
|EURJPY
|-10
|CADJPY
|3
|US500
|-2
|NZDCAD
|-7
|EURNZD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|46K
|EURUSD
|-300
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|-595
|XTIUSD
|-317
|USDCAD
|-221
|USDCHF
|168
|AUDCAD
|-121
|AUDUSD
|-59
|USDCNH
|-433
|GBPJPY
|-10
|EURGBP
|14
|NZDJPY
|-213
|US30
|19K
|AUDCHF
|43
|CADCHF
|172
|XAUEUR
|246
|CHFJPY
|-198
|BX.NYSE
|-2.4K
|AUDNZD
|67
|DE40
|-2.8K
|EURCHF
|-34
|USTEC
|-15K
|XAUJPY
|-135
|EURAUD
|37
|EURJPY
|-132
|CADJPY
|62
|US500
|-1.7K
|NZDCAD
|-89
|EURNZD
|-9
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.28 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +141.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 95
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FxPro-MT5 Live02
|1.59 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 1023
|
RoboForex-ECN
|1.95 × 3848
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
Coinexx-Live
|2.14 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.30 × 351
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.71 × 79
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
48%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
76
17%
1 525
56%
51%
1.11
0.45
USD
USD
31%
1:30