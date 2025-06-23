SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold storm
Cristian-bogdan Buzatu

Gold storm

Cristian-bogdan Buzatu
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 48%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 525
Kârla kapanan işlemler:
858 (56.26%)
Zararla kapanan işlemler:
667 (43.74%)
En iyi işlem:
91.28 USD
En kötü işlem:
-184.42 USD
Brüt kâr:
6 386.64 USD (304 609 pips)
Brüt zarar:
-5 706.40 USD (258 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (141.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
539.94 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
50.71%
Maks. mevduat yükü:
81.02%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
840 (55.08%)
Satış işlemleri:
685 (44.92%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
7.44 USD
Ortalama zarar:
-8.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-107.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-350.07 USD (2)
Aylık büyüme:
8.89%
Yıllık tahmin:
107.91%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
245.80 USD
Maksimum:
706.56 USD (41.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.47% (706.24 USD)
Varlığa göre:
5.39% (157.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1165
EURUSD 68
GBPUSD 59
USDJPY 44
XTIUSD 32
USDCAD 22
USDCHF 17
AUDCAD 15
AUDUSD 12
USDCNH 10
GBPJPY 10
EURGBP 7
NZDJPY 7
US30 6
AUDCHF 6
CADCHF 6
XAUEUR 5
CHFJPY 4
BX.NYSE 4
AUDNZD 4
DE40 3
EURCHF 3
USTEC 3
XAUJPY 3
EURAUD 2
EURJPY 2
CADJPY 2
US500 2
NZDCAD 1
EURNZD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD -88
GBPUSD 35
USDJPY -121
XTIUSD -166
USDCAD -30
USDCHF -4
AUDCAD -34
AUDUSD -26
USDCNH -8
GBPJPY 18
EURGBP 6
NZDJPY -31
US30 19
AUDCHF 4
CADCHF 10
XAUEUR 3
CHFJPY -10
BX.NYSE -7
AUDNZD 3
DE40 -5
EURCHF -11
USTEC -15
XAUJPY -1
EURAUD 2
EURJPY -10
CADJPY 3
US500 -2
NZDCAD -7
EURNZD -1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
EURUSD -300
GBPUSD 3.9K
USDJPY -595
XTIUSD -317
USDCAD -221
USDCHF 168
AUDCAD -121
AUDUSD -59
USDCNH -433
GBPJPY -10
EURGBP 14
NZDJPY -213
US30 19K
AUDCHF 43
CADCHF 172
XAUEUR 246
CHFJPY -198
BX.NYSE -2.4K
AUDNZD 67
DE40 -2.8K
EURCHF -34
USTEC -15K
XAUJPY -135
EURAUD 37
EURJPY -132
CADJPY 62
US500 -1.7K
NZDCAD -89
EURNZD -9
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.28 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +141.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 1023
RoboForex-ECN
1.95 × 3848
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold storm
Ayda 80 USD
48%
0
0
USD
2.7K
USD
76
17%
1 525
56%
51%
1.11
0.45
USD
31%
1:30
Kopyala

