Signaux / MetaTrader 5 / Gold storm
Cristian-bogdan Buzatu

Gold storm

Cristian-bogdan Buzatu
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 80 USD par mois
croissance depuis 2024 48%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 525
Bénéfice trades:
858 (56.26%)
Perte trades:
667 (43.74%)
Meilleure transaction:
91.28 USD
Pire transaction:
-184.42 USD
Bénéfice brut:
6 386.64 USD (304 609 pips)
Perte brute:
-5 706.40 USD (258 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (141.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
539.94 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
50.71%
Charge de dépôt maximale:
81.02%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
840 (55.08%)
Courts trades:
685 (44.92%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
7.44 USD
Perte moyenne:
-8.56 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-107.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-350.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.89%
Prévision annuelle:
107.91%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
245.80 USD
Maximal:
706.56 USD (41.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.47% (706.24 USD)
Par fonds propres:
5.39% (157.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1165
EURUSD 68
GBPUSD 59
USDJPY 44
XTIUSD 32
USDCAD 22
USDCHF 17
AUDCAD 15
AUDUSD 12
USDCNH 10
GBPJPY 10
EURGBP 7
NZDJPY 7
US30 6
AUDCHF 6
CADCHF 6
XAUEUR 5
CHFJPY 4
BX.NYSE 4
AUDNZD 4
DE40 3
EURCHF 3
USTEC 3
XAUJPY 3
EURAUD 2
EURJPY 2
CADJPY 2
US500 2
NZDCAD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD -88
GBPUSD 35
USDJPY -121
XTIUSD -166
USDCAD -30
USDCHF -4
AUDCAD -34
AUDUSD -26
USDCNH -8
GBPJPY 18
EURGBP 6
NZDJPY -31
US30 19
AUDCHF 4
CADCHF 10
XAUEUR 3
CHFJPY -10
BX.NYSE -7
AUDNZD 3
DE40 -5
EURCHF -11
USTEC -15
XAUJPY -1
EURAUD 2
EURJPY -10
CADJPY 3
US500 -2
NZDCAD -7
EURNZD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
EURUSD -300
GBPUSD 3.9K
USDJPY -595
XTIUSD -317
USDCAD -221
USDCHF 168
AUDCAD -121
AUDUSD -59
USDCNH -433
GBPJPY -10
EURGBP 14
NZDJPY -213
US30 19K
AUDCHF 43
CADCHF 172
XAUEUR 246
CHFJPY -198
BX.NYSE -2.4K
AUDNZD 67
DE40 -2.8K
EURCHF -34
USTEC -15K
XAUJPY -135
EURAUD 37
EURJPY -132
CADJPY 62
US500 -1.7K
NZDCAD -89
EURNZD -9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.28 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +141.18 USD
Perte consécutive maximale: -107.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 1023
RoboForex-ECN
1.95 × 3848
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 plus...
Aucun avis
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
