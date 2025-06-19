SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AlgoMaster Pro
Oriol Lopez Moles

AlgoMaster Pro

Oriol Lopez Moles
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
562
Profit Trade:
291 (51.77%)
Loss Trade:
271 (48.22%)
Best Trade:
54.77 EUR
Worst Trade:
-20.30 EUR
Profitto lordo:
1 190.42 EUR (673 968 pips)
Perdita lorda:
-1 112.39 EUR (337 827 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (97.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
97.45 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.48%
Massimo carico di deposito:
27.34%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
425 (75.62%)
Short Trade:
137 (24.38%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.14 EUR
Profitto medio:
4.09 EUR
Perdita media:
-4.10 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-48.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.30 EUR (4)
Crescita mensile:
31.69%
Previsione annuale:
381.76%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.74 EUR
Massimale:
186.18 EUR (59.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.93% (186.17 EUR)
Per equità:
10.04% (42.23 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 103
.US30Cash 69
USDJPY 66
.DE40Cash 55
USDCAD 44
AUDCAD 41
XAUUSD 31
EURJPY 26
GBPJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD 13
GBPCAD 11
AUDUSD 10
NZDUSD 7
GBPAUD 7
.US500Cash 6
EURCHF 5
GBPCHF 5
EURAUD 4
BRENT 4
EURCAD 3
EURGBP 3
XAGUSD 3
USDCHF 2
NKE 1
AUDJPY 1
CADCHF 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash -29
.US30Cash -72
USDJPY 32
.DE40Cash -26
USDCAD 38
AUDCAD -77
XAUUSD 202
EURJPY 62
GBPJPY -58
GBPUSD -24
EURUSD 22
GBPCAD -20
AUDUSD -14
NZDUSD -8
GBPAUD -19
.US500Cash 27
EURCHF 6
GBPCHF -16
EURAUD -1
BRENT 0
EURCAD 4
EURGBP -26
XAGUSD 94
USDCHF 2
NKE -8
AUDJPY -8
CADCHF 12
CADJPY -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash -15K
.US30Cash -33K
USDJPY 1.2K
.DE40Cash -897
USDCAD 3.7K
AUDCAD -4K
XAUUSD 214K
EURJPY 5.1K
GBPJPY -6.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 851
GBPCAD -1.3K
AUDUSD -494
NZDUSD -683
GBPAUD -3K
.US500Cash 4.4K
EURCHF 931
GBPCHF -1.4K
EURAUD 0
BRENT 11
EURCAD -156
EURGBP -1.4K
XAGUSD 176K
USDCHF 288
NKE -245
AUDJPY -1.2K
CADCHF 1.1K
CADJPY -466
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.77 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +97.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -48.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
Exness-MT5Real7
0.87 × 23
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.17 × 510
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 1907
Alpari-MT5
1.93 × 46
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
55 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlgoMaster Pro
30USD al mese
25%
0
0
USD
370
EUR
45
82%
562
51%
88%
1.07
0.14
EUR
41%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.