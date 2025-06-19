- Crescita
Trade:
562
Profit Trade:
291 (51.77%)
Loss Trade:
271 (48.22%)
Best Trade:
54.77 EUR
Worst Trade:
-20.30 EUR
Profitto lordo:
1 190.42 EUR (673 968 pips)
Perdita lorda:
-1 112.39 EUR (337 827 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (97.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
97.45 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.48%
Massimo carico di deposito:
27.34%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
425 (75.62%)
Short Trade:
137 (24.38%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.14 EUR
Profitto medio:
4.09 EUR
Perdita media:
-4.10 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-48.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.30 EUR (4)
Crescita mensile:
31.69%
Previsione annuale:
381.76%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.74 EUR
Massimale:
186.18 EUR (59.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.93% (186.17 EUR)
Per equità:
10.04% (42.23 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|103
|.US30Cash
|69
|USDJPY
|66
|.DE40Cash
|55
|USDCAD
|44
|AUDCAD
|41
|XAUUSD
|31
|EURJPY
|26
|GBPJPY
|25
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|13
|GBPCAD
|11
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|.US500Cash
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|5
|EURAUD
|4
|BRENT
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|3
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|2
|NKE
|1
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|1
|CADJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|-29
|.US30Cash
|-72
|USDJPY
|32
|.DE40Cash
|-26
|USDCAD
|38
|AUDCAD
|-77
|XAUUSD
|202
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|-58
|GBPUSD
|-24
|EURUSD
|22
|GBPCAD
|-20
|AUDUSD
|-14
|NZDUSD
|-8
|GBPAUD
|-19
|.US500Cash
|27
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|-16
|EURAUD
|-1
|BRENT
|0
|EURCAD
|4
|EURGBP
|-26
|XAGUSD
|94
|USDCHF
|2
|NKE
|-8
|AUDJPY
|-8
|CADCHF
|12
|CADJPY
|-7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|-15K
|.US30Cash
|-33K
|USDJPY
|1.2K
|.DE40Cash
|-897
|USDCAD
|3.7K
|AUDCAD
|-4K
|XAUUSD
|214K
|EURJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-6.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|851
|GBPCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|-494
|NZDUSD
|-683
|GBPAUD
|-3K
|.US500Cash
|4.4K
|EURCHF
|931
|GBPCHF
|-1.4K
|EURAUD
|0
|BRENT
|11
|EURCAD
|-156
|EURGBP
|-1.4K
|XAGUSD
|176K
|USDCHF
|288
|NKE
|-245
|AUDJPY
|-1.2K
|CADCHF
|1.1K
|CADJPY
|-466
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.77 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +97.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -48.14 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 20
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
Exness-MT5Real7
|0.87 × 23
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.17 × 510
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 734
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.62 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 1907
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
