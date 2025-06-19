SignauxSections
Oriol Lopez Moles

AlgoMaster Pro

Oriol Lopez Moles
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 15%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
556
Bénéfice trades:
286 (51.43%)
Perte trades:
270 (48.56%)
Meilleure transaction:
54.77 EUR
Pire transaction:
-20.30 EUR
Bénéfice brut:
1 159.15 EUR (644 412 pips)
Perte brute:
-1 111.62 EUR (337 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (97.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
97.45 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
88.48%
Charge de dépôt maximale:
27.34%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
419 (75.36%)
Courts trades:
137 (24.64%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.09 EUR
Bénéfice moyen:
4.05 EUR
Perte moyenne:
-4.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-48.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-59.30 EUR (4)
Croissance mensuelle:
13.56%
Prévision annuelle:
164.48%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.74 EUR
Maximal:
186.18 EUR (59.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.93% (186.17 EUR)
Par fonds propres:
10.04% (42.23 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.USTECHCash 103
.US30Cash 69
USDJPY 64
.DE40Cash 54
USDCAD 44
AUDCAD 41
XAUUSD 29
EURJPY 26
GBPJPY 24
GBPUSD 15
EURUSD 13
GBPCAD 11
AUDUSD 10
NZDUSD 7
GBPAUD 7
.US500Cash 6
EURCHF 5
GBPCHF 5
EURAUD 4
BRENT 4
EURCAD 3
EURGBP 3
XAGUSD 3
USDCHF 2
NKE 1
AUDJPY 1
CADCHF 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.USTECHCash -29
.US30Cash -72
USDJPY 32
.DE40Cash -25
USDCAD 38
AUDCAD -77
XAUUSD 174
EURJPY 62
GBPJPY -65
GBPUSD -24
EURUSD 22
GBPCAD -20
AUDUSD -14
NZDUSD -8
GBPAUD -19
.US500Cash 27
EURCHF 6
GBPCHF -16
EURAUD -1
BRENT 0
EURCAD 4
EURGBP -26
XAGUSD 94
USDCHF 2
NKE -8
AUDJPY -8
CADCHF 12
CADJPY -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.USTECHCash -15K
.US30Cash -33K
USDJPY 1.2K
.DE40Cash -705
USDCAD 3.7K
AUDCAD -4K
XAUUSD 185K
EURJPY 5.1K
GBPJPY -6.7K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 851
GBPCAD -1.3K
AUDUSD -494
NZDUSD -683
GBPAUD -3K
.US500Cash 4.4K
EURCHF 931
GBPCHF -1.4K
EURAUD 0
BRENT 11
EURCAD -156
EURGBP -1.4K
XAGUSD 176K
USDCHF 288
NKE -245
AUDJPY -1.2K
CADCHF 1.1K
CADJPY -466
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.77 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +97.45 EUR
Perte consécutive maximale: -48.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
Exness-MT5Real7
0.87 × 23
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.17 × 510
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 1907
Alpari-MT5
1.93 × 46
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
Aucun avis
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.