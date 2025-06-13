SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Taichi
Yaoyuan Zhang

Taichi

Yaoyuan Zhang
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 15%
ICMarketsSC-Live09
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
351 (59.69%)
Loss Trade:
237 (40.31%)
Best Trade:
1 536.00 USD
Worst Trade:
-1 975.00 USD
Profitto lordo:
86 172.77 USD (234 550 pips)
Perdita lorda:
-65 016.01 USD (184 208 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 161.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 500.60 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
40.09%
Massimo carico di deposito:
86.79%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
319 (54.25%)
Short Trade:
269 (45.75%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
35.98 USD
Profitto medio:
245.51 USD
Perdita media:
-274.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5 520.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 520.50 USD (6)
Crescita mensile:
171.08%
Previsione annuale:
2 075.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 147.40 USD
Massimale:
7 676.29 USD (105.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.85% (7 676.29 USD)
Per equità:
60.52% (722.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 588
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 536.00 USD
Worst Trade: -1 975 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 161.40 USD
Massima perdita consecutiva: -5 520.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live23
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
ICMarketsSC-Live26
4.15 × 179
MaxrichGroup-Real
4.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
4.56 × 32
24 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
10年黄金交易经验，长期稳定盈利，月利润大于30%，最大回撤小于25%
Non ci sono recensioni
2025.10.08 03:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 22:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 00:49
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 18:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Taichi
60USD al mese
15%
0
0
USD
21K
USD
17
0%
588
59%
40%
1.32
35.98
USD
98%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.