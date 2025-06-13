- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
351 (59.69%)
Loss Trade:
237 (40.31%)
Best Trade:
1 536.00 USD
Worst Trade:
-1 975.00 USD
Profitto lordo:
86 172.77 USD (234 550 pips)
Perdita lorda:
-65 016.01 USD (184 208 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 161.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 500.60 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
40.09%
Massimo carico di deposito:
86.79%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
319 (54.25%)
Short Trade:
269 (45.75%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
35.98 USD
Profitto medio:
245.51 USD
Perdita media:
-274.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5 520.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 520.50 USD (6)
Crescita mensile:
171.08%
Previsione annuale:
2 075.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 147.40 USD
Massimale:
7 676.29 USD (105.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.85% (7 676.29 USD)
Per equità:
60.52% (722.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|588
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 536.00 USD
Worst Trade: -1 975 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 161.40 USD
Massima perdita consecutiva: -5 520.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live23
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|4.15 × 179
|
MaxrichGroup-Real
|4.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|4.56 × 32
24 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
10年黄金交易经验，长期稳定盈利，月利润大于30%，最大回撤小于25%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
15%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
17
0%
588
59%
40%
1.32
35.98
USD
USD
98%
1:100