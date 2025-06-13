SignauxSections
Yaoyuan Zhang

Taichi

Yaoyuan Zhang
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
ICMarketsSC-Live09
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
588
Bénéfice trades:
351 (59.69%)
Perte trades:
237 (40.31%)
Meilleure transaction:
1 536.00 USD
Pire transaction:
-1 975.00 USD
Bénéfice brut:
86 172.77 USD (234 550 pips)
Perte brute:
-65 016.01 USD (184 208 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (4 161.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 500.60 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
40.09%
Charge de dépôt maximale:
86.79%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.76
Longs trades:
319 (54.25%)
Courts trades:
269 (45.75%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
35.98 USD
Bénéfice moyen:
245.51 USD
Perte moyenne:
-274.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-5 520.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 520.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
171.08%
Prévision annuelle:
2 075.79%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 147.40 USD
Maximal:
7 676.29 USD (105.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.85% (7 676.29 USD)
Par fonds propres:
60.52% (722.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 588
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 536.00 USD
Pire transaction: -1 975 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +4 161.40 USD
Perte consécutive maximale: -5 520.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live23
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
ICMarketsSC-Live26
4.15 × 179
MaxrichGroup-Real
4.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
4.56 × 32
24 plus...
10年黄金交易经验，长期稳定盈利，月利润大于30%，最大回撤小于25%
Aucun avis
2025.10.08 03:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 22:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 00:49
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 18:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Taichi
60 USD par mois
15%
0
0
USD
21K
USD
17
0%
588
59%
40%
1.32
35.98
USD
98%
1:100
