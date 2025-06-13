- Büyüme
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
351 (59.69%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (40.31%)
En iyi işlem:
1 536.00 USD
En kötü işlem:
-1 975.00 USD
Brüt kâr:
86 172.77 USD (234 550 pips)
Brüt zarar:
-65 016.01 USD (184 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 161.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 500.60 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
40.09%
Maks. mevduat yükü:
86.79%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
319 (54.25%)
Satış işlemleri:
269 (45.75%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
35.98 USD
Ortalama kâr:
245.51 USD
Ortalama zarar:
-274.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5 520.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 520.50 USD (6)
Aylık büyüme:
171.08%
Yıllık tahmin:
2 075.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 147.40 USD
Maksimum:
7 676.29 USD (105.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.85% (7 676.29 USD)
Varlığa göre:
60.52% (722.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|588
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 536.00 USD
En kötü işlem: -1 975 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 161.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 520.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live23
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|4.15 × 179
|
MaxrichGroup-Real
|4.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|4.56 × 32
10年黄金交易经验，长期稳定盈利，月利润大于30%，最大回撤小于25%
İnceleme yok
