Yaoyuan Zhang

Taichi

Yaoyuan Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
ICMarketsSC-Live09
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
351 (59.69%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (40.31%)
En iyi işlem:
1 536.00 USD
En kötü işlem:
-1 975.00 USD
Brüt kâr:
86 172.77 USD (234 550 pips)
Brüt zarar:
-65 016.01 USD (184 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 161.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 500.60 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
40.09%
Maks. mevduat yükü:
86.79%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
319 (54.25%)
Satış işlemleri:
269 (45.75%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
35.98 USD
Ortalama kâr:
245.51 USD
Ortalama zarar:
-274.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5 520.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 520.50 USD (6)
Aylık büyüme:
171.08%
Yıllık tahmin:
2 075.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 147.40 USD
Maksimum:
7 676.29 USD (105.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.85% (7 676.29 USD)
Varlığa göre:
60.52% (722.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 588
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 50K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 536.00 USD
En kötü işlem: -1 975 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 161.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 520.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live23
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
ICMarketsSC-Live26
4.15 × 179
MaxrichGroup-Real
4.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
4.56 × 32
10年黄金交易经验，长期稳定盈利，月利润大于30%，最大回撤小于25%
İnceleme yok
2025.10.08 03:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 22:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 00:49
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 18:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Taichi
Ayda 60 USD
15%
0
0
USD
21K
USD
17
0%
588
59%
40%
1.32
35.98
USD
98%
1:100
Kopyala

