SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RONIN
Dany Wardiyanto

RONIN

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 348
Profit Trade:
990 (73.44%)
Loss Trade:
358 (26.56%)
Best Trade:
519.63 USD
Worst Trade:
-90.38 USD
Profitto lordo:
4 406.32 USD (313 225 pips)
Perdita lorda:
-2 888.58 USD (267 350 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (289.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
947.36 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
43.21%
Massimo carico di deposito:
18.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
306 (22.70%)
Short Trade:
1 042 (77.30%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-173.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-637.13 USD (14)
Crescita mensile:
16.21%
Previsione annuale:
196.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
667.44 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.43% (648.16 USD)
Per equità:
11.89% (617.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1346
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 575
archived 943
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +519.63 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +289.60 USD
Massima perdita consecutiva: -173.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
-Scalping on Gold
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
Non ci sono recensioni
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.12 08:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 08:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.12 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.12 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RONIN
30USD al mese
32%
0
0
USD
5.5K
USD
17
99%
1 348
73%
43%
1.52
1.13
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.