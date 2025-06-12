- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 348
Profit Trade:
990 (73.44%)
Loss Trade:
358 (26.56%)
Best Trade:
519.63 USD
Worst Trade:
-90.38 USD
Profitto lordo:
4 406.32 USD (313 225 pips)
Perdita lorda:
-2 888.58 USD (267 350 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (289.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
947.36 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
43.21%
Massimo carico di deposito:
18.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
306 (22.70%)
Short Trade:
1 042 (77.30%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-173.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-637.13 USD (14)
Crescita mensile:
16.21%
Previsione annuale:
196.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
667.44 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.43% (648.16 USD)
Per equità:
11.89% (617.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1346
|archived
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|575
|archived
|943
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +519.63 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +289.60 USD
Massima perdita consecutiva: -173.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
-Scalping on Gold
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
17
99%
1 348
73%
43%
1.52
1.13
USD
USD
12%
1:500