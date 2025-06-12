SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RONIN
Dany Wardiyanto

RONIN

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 348
Bénéfice trades:
990 (73.44%)
Perte trades:
358 (26.56%)
Meilleure transaction:
519.63 USD
Pire transaction:
-90.38 USD
Bénéfice brut:
4 406.32 USD (313 225 pips)
Perte brute:
-2 888.58 USD (267 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (289.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
947.36 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
43.21%
Charge de dépôt maximale:
18.04%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
206
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
306 (22.70%)
Courts trades:
1 042 (77.30%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
4.45 USD
Perte moyenne:
-8.07 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-173.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-637.13 USD (14)
Croissance mensuelle:
16.21%
Prévision annuelle:
196.73%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
667.44 USD (9.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.43% (648.16 USD)
Par fonds propres:
11.89% (617.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1346
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 575
archived 943
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +519.63 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +289.60 USD
Perte consécutive maximale: -173.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
-Scalping on Gold
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
Aucun avis
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.12 08:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 08:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.12 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.12 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RONIN
30 USD par mois
32%
0
0
USD
5.5K
USD
17
99%
1 348
73%
43%
1.52
1.13
USD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.