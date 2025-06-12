- Büyüme
İşlemler:
1 348
Kârla kapanan işlemler:
990 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (26.56%)
En iyi işlem:
519.63 USD
En kötü işlem:
-90.38 USD
Brüt kâr:
4 406.32 USD (313 225 pips)
Brüt zarar:
-2 888.58 USD (267 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (289.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
947.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
43.21%
Maks. mevduat yükü:
18.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
306 (22.70%)
Satış işlemleri:
1 042 (77.30%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-173.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-637.13 USD (14)
Aylık büyüme:
16.21%
Yıllık tahmin:
196.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
667.44 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.43% (648.16 USD)
Varlığa göre:
11.89% (617.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1346
|archived
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|575
|archived
|943
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|46K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +519.63 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +289.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
-Scalping on Gold
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
17
99%
1 348
73%
43%
1.52
1.13
USD
USD
12%
1:500