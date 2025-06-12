SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RONIN
Dany Wardiyanto

RONIN

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 348
Kârla kapanan işlemler:
990 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (26.56%)
En iyi işlem:
519.63 USD
En kötü işlem:
-90.38 USD
Brüt kâr:
4 406.32 USD (313 225 pips)
Brüt zarar:
-2 888.58 USD (267 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (289.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
947.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
43.21%
Maks. mevduat yükü:
18.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
306 (22.70%)
Satış işlemleri:
1 042 (77.30%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-173.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-637.13 USD (14)
Aylık büyüme:
16.21%
Yıllık tahmin:
196.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
667.44 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.43% (648.16 USD)
Varlığa göre:
11.89% (617.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1346
archived 2
Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1346
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 575
archived 943
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +519.63 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +289.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
-Scalping on Gold
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
İnceleme yok
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.12 08:34
Share of trading days is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 08:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.12 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.12 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RONIN
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
5.5K
USD
17
99%
1 348
73%
43%
1.52
1.13
USD
12%
1:500
