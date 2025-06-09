SegnaliSezioni
Nguyen Diep Chau

UnicornFx Capital

0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 16%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
912
Profit Trade:
798 (87.50%)
Loss Trade:
114 (12.50%)
Best Trade:
400.73 USD
Worst Trade:
-402.44 USD
Profitto lordo:
10 456.89 USD (279 525 pips)
Perdita lorda:
-4 372.27 USD (191 934 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (229.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.45 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.12
Long Trade:
555 (60.86%)
Short Trade:
357 (39.14%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
6.67 USD
Profitto medio:
13.10 USD
Perdita media:
-38.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-19.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.44 USD (1)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
54.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
402.44 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (402.44 USD)
Per equità:
42.87% (18 477.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDf 642
XAUUSDf 223
SP500. 47
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDf 3.6K
XAUUSDf 2.4K
SP500. 156
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDf -1.4K
XAUUSDf 78K
SP500. 11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +400.73 USD
Worst Trade: -402 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +229.32 USD
Massima perdita consecutiva: -19.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 20:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 09:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.09 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
