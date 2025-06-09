- Crescita
Trade:
912
Profit Trade:
798 (87.50%)
Loss Trade:
114 (12.50%)
Best Trade:
400.73 USD
Worst Trade:
-402.44 USD
Profitto lordo:
10 456.89 USD (279 525 pips)
Perdita lorda:
-4 372.27 USD (191 934 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (229.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.45 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.12
Long Trade:
555 (60.86%)
Short Trade:
357 (39.14%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
6.67 USD
Profitto medio:
13.10 USD
Perdita media:
-38.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-19.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.44 USD (1)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
54.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
402.44 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (402.44 USD)
Per equità:
42.87% (18 477.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDf
|642
|XAUUSDf
|223
|SP500.
|47
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDf
|3.6K
|XAUUSDf
|2.4K
|SP500.
|156
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDf
|-1.4K
|XAUUSDf
|78K
|SP500.
|11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
