Signaux / MetaTrader 4 / UnicornFx Capital
Nguyen Diep Chau

UnicornFx Capital

Nguyen Diep Chau
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 16%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
907
Bénéfice trades:
795 (87.65%)
Perte trades:
112 (12.35%)
Meilleure transaction:
400.73 USD
Pire transaction:
-402.44 USD
Bénéfice brut:
10 341.54 USD (274 756 pips)
Perte brute:
-4 322.81 USD (189 058 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (229.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
503.45 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.19%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
14.96
Longs trades:
550 (60.64%)
Courts trades:
357 (39.36%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
6.64 USD
Bénéfice moyen:
13.01 USD
Perte moyenne:
-38.60 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-19.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-402.44 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.39%
Prévision annuelle:
53.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
402.44 USD (0.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.96% (402.44 USD)
Par fonds propres:
42.87% (18 477.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDf 641
XAUUSDf 219
SP500. 47
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDf 3.5K
XAUUSDf 2.3K
SP500. 156
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDf -1.5K
XAUUSDf 76K
SP500. 11K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 09:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.09 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
