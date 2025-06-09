- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
912
Kârla kapanan işlemler:
798 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (12.50%)
En iyi işlem:
400.73 USD
En kötü işlem:
-402.44 USD
Brüt kâr:
10 456.89 USD (279 525 pips)
Brüt zarar:
-4 372.27 USD (191 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (229.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.45 USD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.12
Alış işlemleri:
555 (60.86%)
Satış işlemleri:
357 (39.14%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
6.67 USD
Ortalama kâr:
13.10 USD
Ortalama zarar:
-38.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-19.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.44 USD (1)
Aylık büyüme:
4.24%
Yıllık tahmin:
54.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
402.44 USD (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (402.44 USD)
Varlığa göre:
42.87% (18 477.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDf
|642
|XAUUSDf
|223
|SP500.
|47
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDf
|3.6K
|XAUUSDf
|2.4K
|SP500.
|156
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDf
|-1.4K
|XAUUSDf
|78K
|SP500.
|11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +400.73 USD
En kötü işlem: -402 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +229.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok