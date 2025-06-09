SinyallerBölümler
Nguyen Diep Chau

UnicornFx Capital

Nguyen Diep Chau
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
912
Kârla kapanan işlemler:
798 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (12.50%)
En iyi işlem:
400.73 USD
En kötü işlem:
-402.44 USD
Brüt kâr:
10 456.89 USD (279 525 pips)
Brüt zarar:
-4 372.27 USD (191 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (229.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.45 USD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.12
Alış işlemleri:
555 (60.86%)
Satış işlemleri:
357 (39.14%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
6.67 USD
Ortalama kâr:
13.10 USD
Ortalama zarar:
-38.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-19.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.44 USD (1)
Aylık büyüme:
4.24%
Yıllık tahmin:
54.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
402.44 USD (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (402.44 USD)
Varlığa göre:
42.87% (18 477.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDf 642
XAUUSDf 223
SP500. 47
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDf 3.6K
XAUUSDf 2.4K
SP500. 156
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDf -1.4K
XAUUSDf 78K
SP500. 11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +400.73 USD
En kötü işlem: -402 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +229.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

