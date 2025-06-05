- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
64 (60.95%)
Loss Trade:
41 (39.05%)
Best Trade:
43.11 USD
Worst Trade:
-27.12 USD
Profitto lordo:
378.25 USD (12 918 pips)
Perdita lorda:
-506.24 USD (69 641 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (64.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
24.77%
Massimo carico di deposito:
65.78%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
59 (56.19%)
Short Trade:
46 (43.81%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.22 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-12.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-100.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.44 USD (6)
Crescita mensile:
-39.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.10 USD
Massimale:
218.36 USD (75.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.90% (218.36 USD)
Per equità:
15.02% (42.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|7
|AUDNZD
|7
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDCHF
|4
|EURGBP
|4
|XAUUSD
|4
|GBPAUD
|4
|GBPNZD
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|-6
|USDCHF
|27
|AUDNZD
|-38
|GBPJPY
|-51
|USDJPY
|25
|AUDCHF
|12
|AUDCAD
|-8
|AUDUSD
|-2
|NZDCHF
|-3
|EURGBP
|-17
|XAUUSD
|-59
|GBPAUD
|-64
|GBPNZD
|-56
|EURJPY
|69
|CHFJPY
|50
|EURUSD
|0
|NZDJPY
|15
|GBPUSD
|-2
|GBPCHF
|17
|EURCAD
|37
|GBPCAD
|-49
|NZDCAD
|0
|CADJPY
|2
|EURCHF
|0
|EURAUD
|-27
|CADCHF
|-1
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|826
|USDCHF
|619
|AUDNZD
|-1.4K
|GBPJPY
|-1.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDCHF
|-374
|AUDCAD
|-230
|AUDUSD
|-20
|NZDCHF
|636
|EURGBP
|-22
|XAUUSD
|-59K
|GBPAUD
|-1.2K
|GBPNZD
|-2.8K
|EURJPY
|2.1K
|CHFJPY
|1.9K
|EURUSD
|0
|NZDJPY
|745
|GBPUSD
|-301
|GBPCHF
|474
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|-535
|NZDCAD
|0
|CADJPY
|292
|EURCHF
|0
|EURAUD
|-409
|CADCHF
|-32
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|-5
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.11 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +64.02 USD
Massima perdita consecutiva: -100.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
553 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I am A Professional trader working with exness from 2014
this account is also available for copy trading so you copy this account on exness social trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
238
USD
USD
33
0%
105
60%
25%
0.74
-1.22
USD
USD
48%
1:200