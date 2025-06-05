SegnaliSezioni
Mansoor Hayat

Professional Trader

Mansoor Hayat
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
64 (60.95%)
Loss Trade:
41 (39.05%)
Best Trade:
43.11 USD
Worst Trade:
-27.12 USD
Profitto lordo:
378.25 USD (12 918 pips)
Perdita lorda:
-506.24 USD (69 641 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (64.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
24.77%
Massimo carico di deposito:
65.78%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
59 (56.19%)
Short Trade:
46 (43.81%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.22 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-12.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-100.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.44 USD (6)
Crescita mensile:
-39.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.10 USD
Massimale:
218.36 USD (75.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.90% (218.36 USD)
Per equità:
15.02% (42.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 7
USDCHF 7
AUDNZD 7
GBPJPY 7
USDJPY 6
AUDCHF 5
AUDCAD 5
AUDUSD 4
NZDCHF 4
EURGBP 4
XAUUSD 4
GBPAUD 4
GBPNZD 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURUSD 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
GBPCHF 3
EURCAD 3
GBPCAD 3
NZDCAD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY -6
USDCHF 27
AUDNZD -38
GBPJPY -51
USDJPY 25
AUDCHF 12
AUDCAD -8
AUDUSD -2
NZDCHF -3
EURGBP -17
XAUUSD -59
GBPAUD -64
GBPNZD -56
EURJPY 69
CHFJPY 50
EURUSD 0
NZDJPY 15
GBPUSD -2
GBPCHF 17
EURCAD 37
GBPCAD -49
NZDCAD 0
CADJPY 2
EURCHF 0
EURAUD -27
CADCHF -1
USDCAD 0
NZDUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 826
USDCHF 619
AUDNZD -1.4K
GBPJPY -1.7K
USDJPY 2.1K
AUDCHF -374
AUDCAD -230
AUDUSD -20
NZDCHF 636
EURGBP -22
XAUUSD -59K
GBPAUD -1.2K
GBPNZD -2.8K
EURJPY 2.1K
CHFJPY 1.9K
EURUSD 0
NZDJPY 745
GBPUSD -301
GBPCHF 474
EURCAD 1.1K
GBPCAD -535
NZDCAD 0
CADJPY 292
EURCHF 0
EURAUD -409
CADCHF -32
USDCAD 0
NZDUSD -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.11 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +64.02 USD
Massima perdita consecutiva: -100.44 USD

I am A Professional trader working with exness from 2014

this account is also available for copy trading so you copy this account on exness social trading

https://social-trading.exness.com/strategy/110315666

Non ci sono recensioni
