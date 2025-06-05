SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Professional Trader
Mansoor Hayat

Professional Trader

Mansoor Hayat
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
64 (60.95%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (39.05%)
En iyi işlem:
43.11 USD
En kötü işlem:
-27.12 USD
Brüt kâr:
378.25 USD (12 918 pips)
Brüt zarar:
-506.24 USD (69 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (64.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.02 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
24.77%
Maks. mevduat yükü:
65.78%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
59 (56.19%)
Satış işlemleri:
46 (43.81%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-1.22 USD
Ortalama kâr:
5.91 USD
Ortalama zarar:
-12.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-100.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.44 USD (6)
Aylık büyüme:
-39.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.10 USD
Maksimum:
218.36 USD (75.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.90% (218.36 USD)
Varlığa göre:
15.02% (42.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 7
USDCHF 7
AUDNZD 7
GBPJPY 7
USDJPY 6
AUDCHF 5
AUDCAD 5
AUDUSD 4
NZDCHF 4
EURGBP 4
XAUUSD 4
GBPAUD 4
GBPNZD 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURUSD 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
GBPCHF 3
EURCAD 3
GBPCAD 3
NZDCAD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY -6
USDCHF 27
AUDNZD -38
GBPJPY -51
USDJPY 25
AUDCHF 12
AUDCAD -8
AUDUSD -2
NZDCHF -3
EURGBP -17
XAUUSD -59
GBPAUD -64
GBPNZD -56
EURJPY 69
CHFJPY 50
EURUSD 0
NZDJPY 15
GBPUSD -2
GBPCHF 17
EURCAD 37
GBPCAD -49
NZDCAD 0
CADJPY 2
EURCHF 0
EURAUD -27
CADCHF -1
USDCAD 0
NZDUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 826
USDCHF 619
AUDNZD -1.4K
GBPJPY -1.7K
USDJPY 2.1K
AUDCHF -374
AUDCAD -230
AUDUSD -20
NZDCHF 636
EURGBP -22
XAUUSD -59K
GBPAUD -1.2K
GBPNZD -2.8K
EURJPY 2.1K
CHFJPY 1.9K
EURUSD 0
NZDJPY 745
GBPUSD -301
GBPCHF 474
EURCAD 1.1K
GBPCAD -535
NZDCAD 0
CADJPY 292
EURCHF 0
EURAUD -409
CADCHF -32
USDCAD 0
NZDUSD -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.11 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +64.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
BCS-Real
0.00 × 9
AAFX-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Exness-Real14
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
553 daha fazla...
I am A Professional trader working with exness from 2014

this account is also available for copy trading so you copy this account on exness social trading

https://social-trading.exness.com/strategy/110315666

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 14:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
Share of trading days is too low
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 11:36
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.25% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Professional Trader
Ayda 100 USD
-21%
0
0
USD
238
USD
33
0%
105
60%
25%
0.74
-1.22
USD
48%
1:200
