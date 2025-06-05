SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Professional Trader
Mansoor Hayat

Professional Trader

Mansoor Hayat
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
64 (60.95%)
Perte trades:
41 (39.05%)
Meilleure transaction:
43.11 USD
Pire transaction:
-27.12 USD
Bénéfice brut:
378.25 USD (12 918 pips)
Perte brute:
-506.24 USD (69 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (64.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
24.77%
Charge de dépôt maximale:
65.78%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
59 (56.19%)
Courts trades:
46 (43.81%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.22 USD
Bénéfice moyen:
5.91 USD
Perte moyenne:
-12.35 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-100.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.44 USD (6)
Croissance mensuelle:
-39.44%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.10 USD
Maximal:
218.36 USD (75.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.90% (218.36 USD)
Par fonds propres:
15.02% (42.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 7
USDCHF 7
AUDNZD 7
GBPJPY 7
USDJPY 6
AUDCHF 5
AUDCAD 5
AUDUSD 4
NZDCHF 4
EURGBP 4
XAUUSD 4
GBPAUD 4
GBPNZD 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURUSD 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
GBPCHF 3
EURCAD 3
GBPCAD 3
NZDCAD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
EURAUD 2
CADCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY -6
USDCHF 27
AUDNZD -38
GBPJPY -51
USDJPY 25
AUDCHF 12
AUDCAD -8
AUDUSD -2
NZDCHF -3
EURGBP -17
XAUUSD -59
GBPAUD -64
GBPNZD -56
EURJPY 69
CHFJPY 50
EURUSD 0
NZDJPY 15
GBPUSD -2
GBPCHF 17
EURCAD 37
GBPCAD -49
NZDCAD 0
CADJPY 2
EURCHF 0
EURAUD -27
CADCHF -1
USDCAD 0
NZDUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 826
USDCHF 619
AUDNZD -1.4K
GBPJPY -1.7K
USDJPY 2.1K
AUDCHF -374
AUDCAD -230
AUDUSD -20
NZDCHF 636
EURGBP -22
XAUUSD -59K
GBPAUD -1.2K
GBPNZD -2.8K
EURJPY 2.1K
CHFJPY 1.9K
EURUSD 0
NZDJPY 745
GBPUSD -301
GBPCHF 474
EURCAD 1.1K
GBPCAD -535
NZDCAD 0
CADJPY 292
EURCHF 0
EURAUD -409
CADCHF -32
USDCAD 0
NZDUSD -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.11 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +64.02 USD
Perte consécutive maximale: -100.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
BCS-Real
0.00 × 9
AAFX-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Exness-Real14
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
553 plus...
I am A Professional trader working with exness from 2014

this account is also available for copy trading so you copy this account on exness social trading

https://social-trading.exness.com/strategy/110315666

Aucun avis
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 14:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
Share of trading days is too low
2025.06.05 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 11:36
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.25% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
