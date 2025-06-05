SegnaliSezioni
Lai Jun Shi

Wingding001

Lai Jun Shi
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 67%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
801
Profit Trade:
554 (69.16%)
Loss Trade:
247 (30.84%)
Best Trade:
64.22 USD
Worst Trade:
-37.92 USD
Profitto lordo:
1 804.38 USD (161 293 pips)
Perdita lorda:
-1 612.85 USD (146 462 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (40.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
11.43%
Massimo carico di deposito:
42.97%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
378 (47.19%)
Short Trade:
423 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-6.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-6.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.08 USD (8)
Crescita mensile:
-16.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.78 USD
Massimale:
221.94 USD (31.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.70% (155.19 USD)
Per equità:
25.10% (82.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 801
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 192
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.22 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +40.55 USD
Massima perdita consecutiva: -6.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 00:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 05:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 05:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wingding001
30USD al mese
67%
0
0
USD
479
USD
19
94%
801
69%
11%
1.11
0.24
USD
50%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.