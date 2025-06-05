- Crescita
Trade:
801
Profit Trade:
554 (69.16%)
Loss Trade:
247 (30.84%)
Best Trade:
64.22 USD
Worst Trade:
-37.92 USD
Profitto lordo:
1 804.38 USD (161 293 pips)
Perdita lorda:
-1 612.85 USD (146 462 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (40.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
11.43%
Massimo carico di deposito:
42.97%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
378 (47.19%)
Short Trade:
423 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-6.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-6.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.08 USD (8)
Crescita mensile:
-16.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.78 USD
Massimale:
221.94 USD (31.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.70% (155.19 USD)
Per equità:
25.10% (82.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|801
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|192
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +64.22 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +40.55 USD
Massima perdita consecutiva: -6.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
67%
0
0
USD
USD
479
USD
USD
19
94%
801
69%
11%
1.11
0.24
USD
USD
50%
1:500