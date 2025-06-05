SignauxSections
Lai Jun Shi

Wingding001

Lai Jun Shi
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
799
Bénéfice trades:
552 (69.08%)
Perte trades:
247 (30.91%)
Meilleure transaction:
64.22 USD
Pire transaction:
-37.92 USD
Bénéfice brut:
1 799.52 USD (161 065 pips)
Perte brute:
-1 612.85 USD (146 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (40.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
11.43%
Charge de dépôt maximale:
42.97%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
376 (47.06%)
Courts trades:
423 (52.94%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
3.26 USD
Perte moyenne:
-6.53 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-6.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.08 USD (8)
Croissance mensuelle:
-17.16%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.78 USD
Maximal:
221.94 USD (31.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.70% (155.19 USD)
Par fonds propres:
25.10% (82.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 187
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.22 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +40.55 USD
Perte consécutive maximale: -6.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
Aucun avis
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 00:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 05:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 05:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wingding001
30 USD par mois
65%
0
0
USD
474
USD
19
94%
799
69%
11%
1.11
0.23
USD
50%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.