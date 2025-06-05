- Büyüme
İşlemler:
801
Kârla kapanan işlemler:
554 (69.16%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (30.84%)
En iyi işlem:
64.22 USD
En kötü işlem:
-37.92 USD
Brüt kâr:
1 804.38 USD (161 293 pips)
Brüt zarar:
-1 612.85 USD (146 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (40.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.43%
Maks. mevduat yükü:
42.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
378 (47.19%)
Satış işlemleri:
423 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-6.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-6.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.08 USD (8)
Aylık büyüme:
-16.31%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.78 USD
Maksimum:
221.94 USD (31.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.70% (155.19 USD)
Varlığa göre:
25.10% (82.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|801
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|192
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.22 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +40.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
USD
479
USD
USD
19
94%
801
69%
11%
1.11
0.24
USD
USD
50%
1:500