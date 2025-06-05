SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wingding001
Lai Jun Shi

Wingding001

Lai Jun Shi
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
801
Kârla kapanan işlemler:
554 (69.16%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (30.84%)
En iyi işlem:
64.22 USD
En kötü işlem:
-37.92 USD
Brüt kâr:
1 804.38 USD (161 293 pips)
Brüt zarar:
-1 612.85 USD (146 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (40.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.43%
Maks. mevduat yükü:
42.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
378 (47.19%)
Satış işlemleri:
423 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-6.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-6.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.08 USD (8)
Aylık büyüme:
-16.31%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.78 USD
Maksimum:
221.94 USD (31.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.70% (155.19 USD)
Varlığa göre:
25.10% (82.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 801
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 192
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.22 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +40.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 00:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 05:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 05:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
