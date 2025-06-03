- Crescita
Trade:
951
Profit Trade:
600 (63.09%)
Loss Trade:
351 (36.91%)
Best Trade:
650.63 USD
Worst Trade:
-1 372.68 USD
Profitto lordo:
67 748.60 USD (8 864 748 pips)
Perdita lorda:
-67 444.29 USD (8 592 458 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (3 271.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 271.64 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
44.45%
Massimo carico di deposito:
12.12%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
498 (52.37%)
Short Trade:
453 (47.63%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
112.91 USD
Perdita media:
-192.15 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 088.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 569.23 USD (5)
Crescita mensile:
4.11%
Previsione annuale:
49.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
411.15 USD
Massimale:
7 148.47 USD (92.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.05% (7 151.51 USD)
Per equità:
16.01% (1 456.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|549
|XAUUSD
|374
|USDJPY
|15
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|5
|NAS100
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-246
|XAUUSD
|234
|USDJPY
|-192
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|576
|NAS100
|15
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|264K
|XAUUSD
|7K
|USDJPY
|-437
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|927
|NAS100
|1.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +650.63 USD
Worst Trade: -1 373 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 271.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1 088.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
