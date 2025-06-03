SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 12%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
951
Profit Trade:
600 (63.09%)
Loss Trade:
351 (36.91%)
Best Trade:
650.63 USD
Worst Trade:
-1 372.68 USD
Profitto lordo:
67 748.60 USD (8 864 748 pips)
Perdita lorda:
-67 444.29 USD (8 592 458 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (3 271.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 271.64 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
44.45%
Massimo carico di deposito:
12.12%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
498 (52.37%)
Short Trade:
453 (47.63%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
112.91 USD
Perdita media:
-192.15 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 088.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 569.23 USD (5)
Crescita mensile:
4.11%
Previsione annuale:
49.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
411.15 USD
Massimale:
7 148.47 USD (92.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.05% (7 151.51 USD)
Per equità:
16.01% (1 456.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 549
XAUUSD 374
USDJPY 15
EURUSD 7
GBPUSD 5
NAS100 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -246
XAUUSD 234
USDJPY -192
EURUSD -79
GBPUSD 576
NAS100 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 264K
XAUUSD 7K
USDJPY -437
EURUSD 16
GBPUSD 927
NAS100 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +650.63 USD
Worst Trade: -1 373 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 271.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1 088.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 04:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 16:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend tmgm
300USD al mese
12%
0
0
USD
8.7K
USD
17
97%
951
63%
44%
1.00
0.32
USD
50%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.