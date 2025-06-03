SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
950
Bénéfice trades:
599 (63.05%)
Perte trades:
351 (36.95%)
Meilleure transaction:
650.63 USD
Pire transaction:
-1 372.68 USD
Bénéfice brut:
67 694.97 USD (8 848 498 pips)
Perte brute:
-67 444.29 USD (8 592 458 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (3 271.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 271.64 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
44.45%
Charge de dépôt maximale:
12.12%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
498 (52.42%)
Courts trades:
452 (47.58%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
113.01 USD
Perte moyenne:
-192.15 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 088.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 569.23 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.47%
Prévision annuelle:
42.06%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
411.15 USD
Maximal:
7 148.47 USD (92.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.05% (7 151.51 USD)
Par fonds propres:
16.01% (1 456.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 548
XAUUSD 374
USDJPY 15
EURUSD 7
GBPUSD 5
NAS100 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -299
XAUUSD 234
USDJPY -192
EURUSD -79
GBPUSD 576
NAS100 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 247K
XAUUSD 7K
USDJPY -437
EURUSD 16
GBPUSD 927
NAS100 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +650.63 USD
Pire transaction: -1 373 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +3 271.64 USD
Perte consécutive maximale: -1 088.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Aucun avis
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 04:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 16:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend tmgm
300 USD par mois
11%
0
0
USD
8.7K
USD
17
97%
950
63%
44%
1.00
0.26
USD
50%
1:500
