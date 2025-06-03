SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend tmgm
Yi Jian Feng

Trend tmgm

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
951
Kârla kapanan işlemler:
600 (63.09%)
Zararla kapanan işlemler:
351 (36.91%)
En iyi işlem:
650.63 USD
En kötü işlem:
-1 372.68 USD
Brüt kâr:
67 748.60 USD (8 864 748 pips)
Brüt zarar:
-67 444.29 USD (8 592 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (3 271.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 271.64 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
44.45%
Maks. mevduat yükü:
12.12%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
498 (52.37%)
Satış işlemleri:
453 (47.63%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
112.91 USD
Ortalama zarar:
-192.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 088.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 569.23 USD (5)
Aylık büyüme:
4.11%
Yıllık tahmin:
49.81%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
411.15 USD
Maksimum:
7 148.47 USD (92.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.05% (7 151.51 USD)
Varlığa göre:
16.01% (1 456.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 549
XAUUSD 374
USDJPY 15
EURUSD 7
GBPUSD 5
NAS100 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -246
XAUUSD 234
USDJPY -192
EURUSD -79
GBPUSD 576
NAS100 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 264K
XAUUSD 7K
USDJPY -437
EURUSD 16
GBPUSD 927
NAS100 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +650.63 USD
En kötü işlem: -1 373 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 271.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 088.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 04:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 16:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 09:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
