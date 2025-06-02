- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
76 (75.24%)
Loss Trade:
25 (24.75%)
Best Trade:
5.57 USD
Worst Trade:
-10.09 USD
Profitto lordo:
148.56 USD (17 776 pips)
Perdita lorda:
-99.90 USD (14 036 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (28.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.55 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
82.14%
Massimo carico di deposito:
48.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
33 (32.67%)
Short Trade:
68 (67.33%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-4.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.72 USD (2)
Crescita mensile:
-6.40%
Previsione annuale:
-77.68%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
28.74 USD (16.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.79% (24.01 USD)
Per equità:
40.49% (42.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|40
|NZDUSD
|29
|NZDCHF
|18
|AUDNZD
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|52
|NZDUSD
|54
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|-59
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|7.6K
|NZDUSD
|5.6K
|NZDCHF
|282
|AUDNZD
|-9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.57 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.97 USD
Massima perdita consecutiva: -16.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 487
|
itexsys-Platform
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 410
|
Axiory-Live
|1.36 × 59
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|2.55 × 62
|
RoboForex-Pro
|9.05 × 37
|
Tickmill-Live
|9.20 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|15.00 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|16.19 × 47
|
GBEbrokers-LIVE
|17.00 × 2
|
IFCMarketsLtd-Real
|22.27 × 11
