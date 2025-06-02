SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Baby Bombastic Fast
Amirhossein Ghasemi Moroodi

Baby Bombastic Fast

Amirhossein Ghasemi Moroodi
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 49%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
76 (75.24%)
Loss Trade:
25 (24.75%)
Best Trade:
5.57 USD
Worst Trade:
-10.09 USD
Profitto lordo:
148.56 USD (17 776 pips)
Perdita lorda:
-99.90 USD (14 036 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (28.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.55 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
82.14%
Massimo carico di deposito:
48.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
33 (32.67%)
Short Trade:
68 (67.33%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-4.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.72 USD (2)
Crescita mensile:
-6.40%
Previsione annuale:
-77.68%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
28.74 USD (16.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.79% (24.01 USD)
Per equità:
40.49% (42.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 40
NZDUSD 29
NZDCHF 18
AUDNZD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 52
NZDUSD 54
NZDCHF 2
AUDNZD -59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 7.6K
NZDUSD 5.6K
NZDCHF 282
AUDNZD -9.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.57 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.97 USD
Massima perdita consecutiva: -16.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.50 × 12
ICTrading-MT5-4
0.50 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 487
itexsys-Platform
0.75 × 4
RoboForex-ECN
1.00 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 410
Axiory-Live
1.36 × 59
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 2
VantageInternational-Live
2.55 × 62
RoboForex-Pro
9.05 × 37
Tickmill-Live
9.20 × 20
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
15.00 × 2
FortunaMarkets-Server
16.19 × 47
GBEbrokers-LIVE
17.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
22.27 × 11
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.59% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.59% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 21:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 21:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 22:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 22:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
