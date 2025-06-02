SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Baby Bombastic Fast
Amirhossein Ghasemi Moroodi

Baby Bombastic Fast

Amirhossein Ghasemi Moroodi
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 49%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
76 (75.24%)
Perte trades:
25 (24.75%)
Meilleure transaction:
5.57 USD
Pire transaction:
-10.09 USD
Bénéfice brut:
148.56 USD (17 776 pips)
Perte brute:
-99.90 USD (14 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (28.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.55 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
82.14%
Charge de dépôt maximale:
48.23%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
33 (32.67%)
Courts trades:
68 (67.33%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
1.95 USD
Perte moyenne:
-4.00 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
-6.40%
Prévision annuelle:
-77.68%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
28.74 USD (16.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.79% (24.01 USD)
Par fonds propres:
40.49% (42.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 40
NZDUSD 29
NZDCHF 18
AUDNZD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 52
NZDUSD 54
NZDCHF 2
AUDNZD -59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 7.6K
NZDUSD 5.6K
NZDCHF 282
AUDNZD -9.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.57 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +28.97 USD
Perte consécutive maximale: -16.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.50 × 12
ICTrading-MT5-4
0.50 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 487
itexsys-Platform
0.75 × 4
RoboForex-ECN
1.00 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 410
Axiory-Live
1.36 × 59
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 2
VantageInternational-Live
2.55 × 62
RoboForex-Pro
9.05 × 37
Tickmill-Live
9.20 × 20
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
15.00 × 2
FortunaMarkets-Server
16.19 × 47
GBEbrokers-LIVE
17.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
22.27 × 11
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.59% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.59% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 21:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 21:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 22:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 22:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 04:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
