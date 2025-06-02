Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.50 × 12 ICTrading-MT5-4 0.50 × 30 ICMarketsSC-MT5-4 0.55 × 487 itexsys-Platform 0.75 × 4 RoboForex-ECN 1.00 × 17 ICMarketsSC-MT5-2 1.33 × 410 Axiory-Live 1.36 × 59 VantageInternational-Live 4 2.50 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 2.50 × 2 VantageInternational-Live 2.55 × 62 RoboForex-Pro 9.05 × 37 Tickmill-Live 9.20 × 20 AdmiralMarkets-Live 14.00 × 8 Swissquote-Server 15.00 × 2 FortunaMarkets-Server 16.19 × 47 GBEbrokers-LIVE 17.00 × 2 IFCMarketsLtd-Real 22.27 × 11 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya