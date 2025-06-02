SinyallerBölümler
Amirhossein Ghasemi Moroodi

Baby Bombastic Fast

Amirhossein Ghasemi Moroodi
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
76 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (24.75%)
En iyi işlem:
5.57 USD
En kötü işlem:
-10.09 USD
Brüt kâr:
148.56 USD (17 776 pips)
Brüt zarar:
-99.90 USD (14 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (28.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.55 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
82.14%
Maks. mevduat yükü:
48.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
33 (32.67%)
Satış işlemleri:
68 (67.33%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-4.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.72 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.40%
Yıllık tahmin:
-77.68%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
28.74 USD (16.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.79% (24.01 USD)
Varlığa göre:
40.49% (42.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 40
NZDUSD 29
NZDCHF 18
AUDNZD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 52
NZDUSD 54
NZDCHF 2
AUDNZD -59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 7.6K
NZDUSD 5.6K
NZDCHF 282
AUDNZD -9.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.57 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.50 × 12
ICTrading-MT5-4
0.50 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 487
itexsys-Platform
0.75 × 4
RoboForex-ECN
1.00 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 410
Axiory-Live
1.36 × 59
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 2
VantageInternational-Live
2.55 × 62
RoboForex-Pro
9.05 × 37
Tickmill-Live
9.20 × 20
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
15.00 × 2
FortunaMarkets-Server
16.19 × 47
GBEbrokers-LIVE
17.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
22.27 × 11
İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.59% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.59% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 21:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 21:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 22:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 22:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
