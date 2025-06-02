- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
76 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (24.75%)
En iyi işlem:
5.57 USD
En kötü işlem:
-10.09 USD
Brüt kâr:
148.56 USD (17 776 pips)
Brüt zarar:
-99.90 USD (14 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (28.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.55 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
82.14%
Maks. mevduat yükü:
48.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
33 (32.67%)
Satış işlemleri:
68 (67.33%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-4.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.72 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.40%
Yıllık tahmin:
-77.68%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
28.74 USD (16.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.79% (24.01 USD)
Varlığa göre:
40.49% (42.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|40
|NZDUSD
|29
|NZDCHF
|18
|AUDNZD
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|52
|NZDUSD
|54
|NZDCHF
|2
|AUDNZD
|-59
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|7.6K
|NZDUSD
|5.6K
|NZDCHF
|282
|AUDNZD
|-9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.57 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 487
|
itexsys-Platform
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 410
|
Axiory-Live
|1.36 × 59
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|2.55 × 62
|
RoboForex-Pro
|9.05 × 37
|
Tickmill-Live
|9.20 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|15.00 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|16.19 × 47
|
GBEbrokers-LIVE
|17.00 × 2
|
IFCMarketsLtd-Real
|22.27 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
49%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
16
95%
101
75%
82%
1.48
0.48
USD
USD
40%
1:200