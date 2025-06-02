SegnaliSezioni
Anggih Nick Berrian

Alif Bumi 7x

Anggih Nick Berrian
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
87 (37.99%)
Loss Trade:
142 (62.01%)
Best Trade:
446.50 USD
Worst Trade:
-463.63 USD
Profitto lordo:
15 834.14 USD (264 350 pips)
Perdita lorda:
-20 690.20 USD (303 517 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 667.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 667.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
70.94%
Massimo carico di deposito:
5.51%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
125 (54.59%)
Short Trade:
104 (45.41%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-21.21 USD
Profitto medio:
182.00 USD
Perdita media:
-145.71 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4 872.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 872.43 USD (19)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 561.32 USD
Massimale:
8 198.78 USD (60.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (8 198.78 USD)
Per equità:
3.15% (1 461.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 188
GBPJPY 13
USDJPY 9
EURJPY 8
CHFJPY 6
CADJPY 2
AUDJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4.5K
GBPJPY -290
USDJPY -64
EURJPY 79
CHFJPY -107
CADJPY 12
AUDJPY 48
EURUSD -52
GBPUSD 5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -31K
GBPJPY -7.8K
USDJPY -1.4K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -2.8K
CADJPY 529
AUDJPY 1.5K
EURUSD -1K
GBPUSD 146
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +446.50 USD
Worst Trade: -464 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +2 667.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4 872.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 più
Non ci sono recensioni
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
