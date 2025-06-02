- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
87 (37.99%)
Loss Trade:
142 (62.01%)
Best Trade:
446.50 USD
Worst Trade:
-463.63 USD
Profitto lordo:
15 834.14 USD (264 350 pips)
Perdita lorda:
-20 690.20 USD (303 517 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 667.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 667.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
70.94%
Massimo carico di deposito:
5.51%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
125 (54.59%)
Short Trade:
104 (45.41%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-21.21 USD
Profitto medio:
182.00 USD
Perdita media:
-145.71 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4 872.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 872.43 USD (19)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 561.32 USD
Massimale:
8 198.78 USD (60.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (8 198.78 USD)
Per equità:
3.15% (1 461.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|9
|EURJPY
|8
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-4.5K
|GBPJPY
|-290
|USDJPY
|-64
|EURJPY
|79
|CHFJPY
|-107
|CADJPY
|12
|AUDJPY
|48
|EURUSD
|-52
|GBPUSD
|5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPJPY
|-7.8K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|2.7K
|CHFJPY
|-2.8K
|CADJPY
|529
|AUDJPY
|1.5K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|146
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +446.50 USD
Worst Trade: -464 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +2 667.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4 872.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
