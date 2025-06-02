SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alif Bumi 7x
Anggih Nick Berrian

Alif Bumi 7x

Anggih Nick Berrian
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
87 (37.99%)
Perte trades:
142 (62.01%)
Meilleure transaction:
446.50 USD
Pire transaction:
-463.63 USD
Bénéfice brut:
15 834.14 USD (264 350 pips)
Perte brute:
-20 690.20 USD (303 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 667.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 667.06 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
70.94%
Charge de dépôt maximale:
5.51%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
125 (54.59%)
Courts trades:
104 (45.41%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-21.21 USD
Bénéfice moyen:
182.00 USD
Perte moyenne:
-145.71 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-4 872.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 872.43 USD (19)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 561.32 USD
Maximal:
8 198.78 USD (60.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.50% (8 198.78 USD)
Par fonds propres:
3.15% (1 461.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 188
GBPJPY 13
USDJPY 9
EURJPY 8
CHFJPY 6
CADJPY 2
AUDJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4.5K
GBPJPY -290
USDJPY -64
EURJPY 79
CHFJPY -107
CADJPY 12
AUDJPY 48
EURUSD -52
GBPUSD 5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
GBPJPY -7.8K
USDJPY -1.4K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -2.8K
CADJPY 529
AUDJPY 1.5K
EURUSD -1K
GBPUSD 146
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +446.50 USD
Pire transaction: -464 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +2 667.06 USD
Perte consécutive maximale: -4 872.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alif Bumi 7x
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
5
USD
13
0%
229
37%
71%
0.76
-21.21
USD
17%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.