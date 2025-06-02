- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
87 (37.99%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (62.01%)
En iyi işlem:
446.50 USD
En kötü işlem:
-463.63 USD
Brüt kâr:
15 834.14 USD (264 350 pips)
Brüt zarar:
-20 690.20 USD (303 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 667.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 667.06 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
70.94%
Maks. mevduat yükü:
5.51%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
125 (54.59%)
Satış işlemleri:
104 (45.41%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-21.21 USD
Ortalama kâr:
182.00 USD
Ortalama zarar:
-145.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4 872.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 872.43 USD (19)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 561.32 USD
Maksimum:
8 198.78 USD (60.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (8 198.78 USD)
Varlığa göre:
3.15% (1 461.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|9
|EURJPY
|8
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4.5K
|GBPJPY
|-290
|USDJPY
|-64
|EURJPY
|79
|CHFJPY
|-107
|CADJPY
|12
|AUDJPY
|48
|EURUSD
|-52
|GBPUSD
|5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPJPY
|-7.8K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|2.7K
|CHFJPY
|-2.8K
|CADJPY
|529
|AUDJPY
|1.5K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|146
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +446.50 USD
En kötü işlem: -464 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +2 667.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 872.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
13
0%
229
37%
71%
0.76
-21.21
USD
USD
17%
1:50