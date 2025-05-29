SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MG Trading Machine
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
554
Profit Trade:
409 (73.82%)
Loss Trade:
145 (26.17%)
Best Trade:
23.61 EUR
Worst Trade:
-37.69 EUR
Profitto lordo:
991.05 EUR (64 249 pips)
Perdita lorda:
-654.29 EUR (52 274 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (45.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.88 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
289 (52.17%)
Short Trade:
265 (47.83%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
2.42 EUR
Perdita media:
-4.51 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-150.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-153.50 EUR (10)
Crescita mensile:
6.14%
Previsione annuale:
74.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
120.25 EUR
Massimale:
288.10 EUR (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.91% (288.10 EUR)
Per equità:
10.60% (446.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 385
AUDCAD 115
GBPCAD 23
EURGBP 16
EURCHF 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 510
AUDCAD 163
GBPCAD -276
EURGBP -35
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 17K
AUDCAD 8.8K
GBPCAD -13K
EURGBP -2.8K
EURCHF 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.61 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +45.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -150.76 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.29 × 28
GoMarkets-Real 1
0.31 × 36
ICMarketsSC-Live31
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.88 × 8
VantageInternational-Live 8
1.00 × 4
RoboForex-ECN-2
1.02 × 486
ICMarketsSC-Live25
1.02 × 55
ICMarketsSC-Live15
1.03 × 31
RoboForex-ECN
1.20 × 415
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.29 × 58
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 4
Hankotrade-Live
1.53 × 40
FusionMarkets-Demo
1.65 × 389
34 più
Minimum recommended capital 4000$.

The system is protected by stop loss.

Non ci sono recensioni
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 19:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 17:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 06:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
