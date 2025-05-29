- Crescita
Trade:
554
Profit Trade:
409 (73.82%)
Loss Trade:
145 (26.17%)
Best Trade:
23.61 EUR
Worst Trade:
-37.69 EUR
Profitto lordo:
991.05 EUR (64 249 pips)
Perdita lorda:
-654.29 EUR (52 274 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (45.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.88 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
289 (52.17%)
Short Trade:
265 (47.83%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
2.42 EUR
Perdita media:
-4.51 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-150.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-153.50 EUR (10)
Crescita mensile:
6.14%
Previsione annuale:
74.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
120.25 EUR
Massimale:
288.10 EUR (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.91% (288.10 EUR)
Per equità:
10.60% (446.90 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|385
|AUDCAD
|115
|GBPCAD
|23
|EURGBP
|16
|EURCHF
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|510
|AUDCAD
|163
|GBPCAD
|-276
|EURGBP
|-35
|EURCHF
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|8.8K
|GBPCAD
|-13K
|EURGBP
|-2.8K
|EURCHF
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.61 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +45.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -150.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.29 × 28
|
GoMarkets-Real 1
|0.31 × 36
|
ICMarketsSC-Live31
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.39 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.88 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|1.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|1.02 × 486
|
ICMarketsSC-Live25
|1.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live15
|1.03 × 31
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 415
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.29 × 58
|
ICMarketsSC-Live09
|1.50 × 4
|
Hankotrade-Live
|1.53 × 40
|
FusionMarkets-Demo
|1.65 × 389
Minimum recommended capital 4000$.
The system is protected by stop loss.
Non ci sono recensioni
