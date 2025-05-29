- Büyüme
İşlemler:
554
Kârla kapanan işlemler:
409 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (26.17%)
En iyi işlem:
23.61 EUR
En kötü işlem:
-37.69 EUR
Brüt kâr:
991.05 EUR (64 249 pips)
Brüt zarar:
-654.29 EUR (52 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (45.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
45.88 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
289 (52.17%)
Satış işlemleri:
265 (47.83%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
2.42 EUR
Ortalama zarar:
-4.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-150.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-153.50 EUR (10)
Aylık büyüme:
5.99%
Yıllık tahmin:
74.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
120.25 EUR
Maksimum:
288.10 EUR (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.91% (288.10 EUR)
Varlığa göre:
10.60% (446.90 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|385
|AUDCAD
|115
|GBPCAD
|23
|EURGBP
|16
|EURCHF
|15
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|510
|AUDCAD
|163
|GBPCAD
|-276
|EURGBP
|-35
|EURCHF
|22
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|8.8K
|GBPCAD
|-13K
|EURGBP
|-2.8K
|EURCHF
|2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.61 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +45.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -150.76 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Minimum recommended capital 4000$.
The system is protected by stop loss.
