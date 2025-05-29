SinyallerBölümler
MG Trading Machine
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
554
Kârla kapanan işlemler:
409 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (26.17%)
En iyi işlem:
23.61 EUR
En kötü işlem:
-37.69 EUR
Brüt kâr:
991.05 EUR (64 249 pips)
Brüt zarar:
-654.29 EUR (52 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (45.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
45.88 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
289 (52.17%)
Satış işlemleri:
265 (47.83%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
2.42 EUR
Ortalama zarar:
-4.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-150.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-153.50 EUR (10)
Aylık büyüme:
5.99%
Yıllık tahmin:
74.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
120.25 EUR
Maksimum:
288.10 EUR (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.91% (288.10 EUR)
Varlığa göre:
10.60% (446.90 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 385
AUDCAD 115
GBPCAD 23
EURGBP 16
EURCHF 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 510
AUDCAD 163
GBPCAD -276
EURGBP -35
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 17K
AUDCAD 8.8K
GBPCAD -13K
EURGBP -2.8K
EURCHF 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.61 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +45.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -150.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.29 × 28
GoMarkets-Real 1
0.31 × 36
ICMarketsSC-Live31
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.88 × 8
VantageInternational-Live 8
1.00 × 4
RoboForex-ECN-2
1.02 × 486
ICMarketsSC-Live25
1.02 × 55
ICMarketsSC-Live15
1.03 × 31
RoboForex-ECN
1.20 × 415
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.29 × 58
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 4
Hankotrade-Live
1.53 × 40
FusionMarkets-Demo
1.65 × 389
34 daha fazla...
Minimum recommended capital 4000$.

The system is protected by stop loss.

İnceleme yok
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 19:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 17:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 06:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MG Trading Machine
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
4.3K
EUR
18
100%
554
73%
100%
1.51
0.61
EUR
11%
1:500
