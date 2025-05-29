SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MG Trading Machine
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
554
Bénéfice trades:
409 (73.82%)
Perte trades:
145 (26.17%)
Meilleure transaction:
23.61 EUR
Pire transaction:
-37.69 EUR
Bénéfice brut:
991.05 EUR (64 249 pips)
Perte brute:
-654.29 EUR (52 274 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (45.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
45.88 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.80%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
289 (52.17%)
Courts trades:
265 (47.83%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.61 EUR
Bénéfice moyen:
2.42 EUR
Perte moyenne:
-4.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-150.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-153.50 EUR (10)
Croissance mensuelle:
6.14%
Prévision annuelle:
74.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
120.25 EUR
Maximal:
288.10 EUR (6.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.91% (288.10 EUR)
Par fonds propres:
10.60% (446.90 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 385
AUDCAD 115
GBPCAD 23
EURGBP 16
EURCHF 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 510
AUDCAD 163
GBPCAD -276
EURGBP -35
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 17K
AUDCAD 8.8K
GBPCAD -13K
EURGBP -2.8K
EURCHF 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.61 EUR
Pire transaction: -38 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +45.68 EUR
Perte consécutive maximale: -150.76 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.29 × 28
GoMarkets-Real 1
0.31 × 36
ICMarketsSC-Live31
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.88 × 8
VantageInternational-Live 8
1.00 × 4
RoboForex-ECN-2
1.02 × 486
ICMarketsSC-Live25
1.02 × 55
ICMarketsSC-Live15
1.03 × 31
RoboForex-ECN
1.20 × 415
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.29 × 58
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 4
Hankotrade-Live
1.53 × 40
FusionMarkets-Demo
1.65 × 389
34 plus...
Minimum recommended capital 4000$.

The system is protected by stop loss.

Aucun avis
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 19:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 17:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 06:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MG Trading Machine
30 USD par mois
8%
0
0
USD
4.3K
EUR
18
100%
554
73%
100%
1.51
0.61
EUR
11%
1:500
Copier

