Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 3 RoboMarketsLLC-ECN 0.00 × 2 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.29 × 28 GoMarkets-Real 1 0.31 × 36 ICMarketsSC-Live31 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live03 0.39 × 18 ICMarketsSC-Live20 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live22 0.71 × 14 ICMarketsSC-Live19 0.75 × 4 RoboForex-Prime 0.88 × 8 VantageInternational-Live 8 1.00 × 4 RoboForex-ECN-2 1.02 × 486 ICMarketsSC-Live25 1.02 × 55 ICMarketsSC-Live15 1.03 × 31 RoboForex-ECN 1.20 × 415 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.29 × 58 ICMarketsSC-Live09 1.50 × 4 Hankotrade-Live 1.53 × 40 FusionMarkets-Demo 1.65 × 389 34 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou