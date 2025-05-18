- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
399
Profit Trade:
180 (45.11%)
Loss Trade:
219 (54.89%)
Best Trade:
46.62 USD
Worst Trade:
-26.65 USD
Profitto lordo:
2 020.59 USD (34 176 pips)
Perdita lorda:
-2 127.82 USD (25 756 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (82.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
20.23%
Massimo carico di deposito:
15.93%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
218 (54.64%)
Short Trade:
181 (45.36%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
11.23 USD
Perdita media:
-9.72 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-155.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.28 USD (15)
Crescita mensile:
-7.15%
Previsione annuale:
-86.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.86 USD
Massimale:
431.19 USD (33.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.66% (431.19 USD)
Per equità:
3.34% (35.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|108
|USDCHFb
|80
|AUDUSDb
|67
|GBPUSDb
|65
|EURUSDb
|62
|XAUUSDb
|15
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYb
|106
|USDCHFb
|-83
|AUDUSDb
|-107
|GBPUSDb
|-57
|EURUSDb
|24
|XAUUSDb
|-3
|XAUUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYb
|4.2K
|USDCHFb
|862
|AUDUSDb
|379
|GBPUSDb
|1.2K
|EURUSDb
|1.4K
|XAUUSDb
|-230
|XAUUSD
|617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.62 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +82.09 USD
Massima perdita consecutiva: -155.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
815
USD
USD
23
0%
399
45%
20%
0.94
-0.27
USD
USD
36%
1:300