SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HFM GGFX
Gary Galias

HFM GGFX

Gary Galias
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
399
Profit Trade:
180 (45.11%)
Loss Trade:
219 (54.89%)
Best Trade:
46.62 USD
Worst Trade:
-26.65 USD
Profitto lordo:
2 020.59 USD (34 176 pips)
Perdita lorda:
-2 127.82 USD (25 756 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (82.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
20.23%
Massimo carico di deposito:
15.93%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
218 (54.64%)
Short Trade:
181 (45.36%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
11.23 USD
Perdita media:
-9.72 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-155.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.28 USD (15)
Crescita mensile:
-7.15%
Previsione annuale:
-86.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.86 USD
Massimale:
431.19 USD (33.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.66% (431.19 USD)
Per equità:
3.34% (35.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYb 108
USDCHFb 80
AUDUSDb 67
GBPUSDb 65
EURUSDb 62
XAUUSDb 15
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYb 106
USDCHFb -83
AUDUSDb -107
GBPUSDb -57
EURUSDb 24
XAUUSDb -3
XAUUSD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYb 4.2K
USDCHFb 862
AUDUSDb 379
GBPUSDb 1.2K
EURUSDb 1.4K
XAUUSDb -230
XAUUSD 617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.62 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +82.09 USD
Massima perdita consecutiva: -155.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 21:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 04:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 04:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 10:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 07:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HFM GGFX
100USD al mese
-13%
0
0
USD
815
USD
23
0%
399
45%
20%
0.94
-0.27
USD
36%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.