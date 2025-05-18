- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
180 (45.11%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (54.89%)
En iyi işlem:
46.62 USD
En kötü işlem:
-26.65 USD
Brüt kâr:
2 020.59 USD (34 176 pips)
Brüt zarar:
-2 127.82 USD (25 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (82.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.76 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
20.23%
Maks. mevduat yükü:
15.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
218 (54.64%)
Satış işlemleri:
181 (45.36%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
11.23 USD
Ortalama zarar:
-9.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-155.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.28 USD (15)
Aylık büyüme:
-7.15%
Yıllık tahmin:
-86.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.86 USD
Maksimum:
431.19 USD (33.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.66% (431.19 USD)
Varlığa göre:
3.34% (35.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|108
|USDCHFb
|80
|AUDUSDb
|67
|GBPUSDb
|65
|EURUSDb
|62
|XAUUSDb
|15
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYb
|106
|USDCHFb
|-83
|AUDUSDb
|-107
|GBPUSDb
|-57
|EURUSDb
|24
|XAUUSDb
|-3
|XAUUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYb
|4.2K
|USDCHFb
|862
|AUDUSDb
|379
|GBPUSDb
|1.2K
|EURUSDb
|1.4K
|XAUUSDb
|-230
|XAUUSD
|617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.62 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +82.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-13%
0
0
USD
USD
815
USD
USD
23
0%
399
45%
20%
0.94
-0.27
USD
USD
36%
1:300