Gary Galias

HFM GGFX

Gary Galias
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
180 (45.11%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (54.89%)
En iyi işlem:
46.62 USD
En kötü işlem:
-26.65 USD
Brüt kâr:
2 020.59 USD (34 176 pips)
Brüt zarar:
-2 127.82 USD (25 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (82.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.76 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
20.23%
Maks. mevduat yükü:
15.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
218 (54.64%)
Satış işlemleri:
181 (45.36%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
11.23 USD
Ortalama zarar:
-9.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-155.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.28 USD (15)
Aylık büyüme:
-7.15%
Yıllık tahmin:
-86.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.86 USD
Maksimum:
431.19 USD (33.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.66% (431.19 USD)
Varlığa göre:
3.34% (35.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYb 108
USDCHFb 80
AUDUSDb 67
GBPUSDb 65
EURUSDb 62
XAUUSDb 15
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYb 106
USDCHFb -83
AUDUSDb -107
GBPUSDb -57
EURUSDb 24
XAUUSDb -3
XAUUSD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYb 4.2K
USDCHFb 862
AUDUSDb 379
GBPUSDb 1.2K
EURUSDb 1.4K
XAUUSDb -230
XAUUSD 617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.62 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +82.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 21:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 04:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 04:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 10:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 07:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
