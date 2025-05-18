Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 1 LiteForex-ECN.com 0.00 × 8 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.24 × 185 Pepperstone-Edge04 0.27 × 33 ICMarkets-Live04 0.28 × 454 ICMarkets-Live03 0.33 × 15 ICMarkets-Live10 0.35 × 320 HFMarketsSV-Live Server 3 0.39 × 207 AdmiralMarkets-Live 0.42 × 26 TickmillUK-Live03 0.55 × 40 HFMarketsSV-Live Server 0.64 × 473 HFMarketsSV-Live Server 4 0.65 × 1664 HFMarketsSV-Live Server 5 0.66 × 1558 ICMarkets-Live06 0.73 × 130 ICMarkets-Live17 0.81 × 27 ICMarkets-Live18 1.14 × 7 RoboForex-ECN 1.29 × 48 Exness-Real4 1.50 × 20 GBEbrokers-Live 2.00 × 2 RoboForex-Pro 2.44 × 140 Exness-Real2 2.46 × 105 25 plus...