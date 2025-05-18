SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HFM GGFX
Gary Galias

HFM GGFX

Gary Galias
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -15%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
396
Bénéfice trades:
179 (45.20%)
Perte trades:
217 (54.80%)
Meilleure transaction:
46.62 USD
Pire transaction:
-26.65 USD
Bénéfice brut:
1 988.11 USD (33 762 pips)
Perte brute:
-2 111.49 USD (25 634 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (82.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
98.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
20.23%
Charge de dépôt maximale:
15.93%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
215 (54.29%)
Courts trades:
181 (45.71%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.31 USD
Bénéfice moyen:
11.11 USD
Perte moyenne:
-9.73 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-155.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-155.28 USD (15)
Croissance mensuelle:
-4.80%
Prévision annuelle:
-58.29%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
143.86 USD
Maximal:
431.19 USD (33.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.66% (431.19 USD)
Par fonds propres:
3.34% (35.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYb 108
USDCHFb 80
AUDUSDb 66
GBPUSDb 64
EURUSDb 61
XAUUSDb 15
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYb 106
USDCHFb -83
AUDUSDb -96
GBPUSDb -90
EURUSDb 30
XAUUSDb -3
XAUUSD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYb 4.2K
USDCHFb 862
AUDUSDb 452
GBPUSDb 813
EURUSDb 1.5K
XAUUSDb -230
XAUUSD 617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.62 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +82.09 USD
Perte consécutive maximale: -155.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 21:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 04:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 04:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 10:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 07:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HFM GGFX
100 USD par mois
-15%
0
0
USD
799
USD
23
0%
396
45%
20%
0.94
-0.31
USD
36%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.