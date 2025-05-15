SegnaliSezioni
Manuel Dominguez Lorenzo

Smart metrics 03 David

Manuel Dominguez Lorenzo
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
101 (68.70%)
Loss Trade:
46 (31.29%)
Best Trade:
479.98 EUR
Worst Trade:
-277.25 EUR
Profitto lordo:
2 567.75 EUR (12 081 pips)
Perdita lorda:
-1 474.29 EUR (5 789 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (355.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
483.78 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
16.79%
Massimo carico di deposito:
11.28%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.39
Long Trade:
76 (51.70%)
Short Trade:
71 (48.30%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
7.44 EUR
Profitto medio:
25.42 EUR
Perdita media:
-32.05 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-6.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-457.12 EUR (2)
Crescita mensile:
6.01%
Previsione annuale:
72.87%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.72 EUR
Massimale:
457.12 EUR (13.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (469.00 EUR)
Per equità:
8.55% (472.43 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 57
GBPUSD.r 46
AUDUSD.r 18
USDCAD.r 12
EURCHF.r 5
EURGBP.r 5
AUDNZD.r 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 616
GBPUSD.r 262
AUDUSD.r 216
USDCAD.r 64
EURCHF.r 47
EURGBP.r 36
AUDNZD.r 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 4K
GBPUSD.r 786
AUDUSD.r 503
USDCAD.r 660
EURCHF.r 176
EURGBP.r 104
AUDNZD.r 112
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +479.98 EUR
Worst Trade: -277 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +355.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.26 EUR

Señal de Trading Smart Metrics – Estrategia M15 con regresión a la media

Esta señal forma parte de nuestro sistema automatizado basado en una estrategia de regresión a la media, diseñada para operar en pares de divisas altamente líquidos y diversificados:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y AUD/USD.

Trabajamos en temporalidad M15, lo que permite detectar oportunidades con frecuencia controlada y mantener una gestión de riesgo ajustada. La estrategia evita operar en tendencias violentas, gracias a un filtro dinámico que detecta condiciones de alta direccionalidad o volatilidad extrema.

🎯 ¿Cómo funciona?

  • Entrada por fractales: se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística.
  • Condición de activación: solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento.
  • Salida dinámica: el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado.
  • Control de drawdown: el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total.
  • Diversificación: la estrategia puede operar simultáneamente en varios pares con comportamientos no correlacionados, lo que aumenta su robustez en distintos escenarios de mercado.

Resultados consistentes en backtesting

La estrategia ha demostrado una alta fiabilidad en condiciones históricas diversas gracias a su enfoque no agresivo y su gestión adaptativa. Las señales están optimizadas para minimizar ruido técnico y ofrecer entradas limpias y precisas.

Ideal para traders que buscan señales técnicas de alta calidad, con lógica cuantitativa y control preciso del riesgo.

Mas informacion en www.expertadvisordownload.com


Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 14:00
No swaps are charged
2025.06.12 14:00
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 08:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
