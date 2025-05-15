- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|57
|GBPUSD.r
|46
|AUDUSD.r
|18
|USDCAD.r
|12
|EURCHF.r
|5
|EURGBP.r
|5
|AUDNZD.r
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.r
|616
|GBPUSD.r
|262
|AUDUSD.r
|216
|USDCAD.r
|64
|EURCHF.r
|47
|EURGBP.r
|36
|AUDNZD.r
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.r
|4K
|GBPUSD.r
|786
|AUDUSD.r
|503
|USDCAD.r
|660
|EURCHF.r
|176
|EURGBP.r
|104
|AUDNZD.r
|112
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Señal de Trading Smart Metrics – Estrategia M15 con regresión a la media
Esta señal forma parte de nuestro sistema automatizado basado en una estrategia de regresión a la media, diseñada para operar en pares de divisas altamente líquidos y diversificados:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y AUD/USD.
Trabajamos en temporalidad M15, lo que permite detectar oportunidades con frecuencia controlada y mantener una gestión de riesgo ajustada. La estrategia evita operar en tendencias violentas, gracias a un filtro dinámico que detecta condiciones de alta direccionalidad o volatilidad extrema.
🎯 ¿Cómo funciona?
- Entrada por fractales: se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística.
- Condición de activación: solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento.
- Salida dinámica: el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado.
- Control de drawdown: el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total.
- Diversificación: la estrategia puede operar simultáneamente en varios pares con comportamientos no correlacionados, lo que aumenta su robustez en distintos escenarios de mercado.
✅Resultados consistentes en backtesting
La estrategia ha demostrado una alta fiabilidad en condiciones históricas diversas gracias a su enfoque no agresivo y su gestión adaptativa. Las señales están optimizadas para minimizar ruido técnico y ofrecer entradas limpias y precisas.
Ideal para traders que buscan señales técnicas de alta calidad, con lógica cuantitativa y control preciso del riesgo.Mas informacion en www.expertadvisordownload.com
USD
EUR
EUR