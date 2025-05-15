SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smart metrics 03 David
Manuel Dominguez Lorenzo

Smart metrics 03 David

Manuel Dominguez Lorenzo
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
101 (68.70%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (31.29%)
En iyi işlem:
479.98 EUR
En kötü işlem:
-277.25 EUR
Brüt kâr:
2 567.75 EUR (12 081 pips)
Brüt zarar:
-1 474.29 EUR (5 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (355.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
483.78 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
16.79%
Maks. mevduat yükü:
11.28%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
76 (51.70%)
Satış işlemleri:
71 (48.30%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
7.44 EUR
Ortalama kâr:
25.42 EUR
Ortalama zarar:
-32.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-457.12 EUR (2)
Aylık büyüme:
6.01%
Yıllık tahmin:
72.87%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.72 EUR
Maksimum:
457.12 EUR (13.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.02% (469.00 EUR)
Varlığa göre:
8.55% (472.43 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 57
GBPUSD.r 46
AUDUSD.r 18
USDCAD.r 12
EURCHF.r 5
EURGBP.r 5
AUDNZD.r 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 616
GBPUSD.r 262
AUDUSD.r 216
USDCAD.r 64
EURCHF.r 47
EURGBP.r 36
AUDNZD.r 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 4K
GBPUSD.r 786
AUDUSD.r 503
USDCAD.r 660
EURCHF.r 176
EURGBP.r 104
AUDNZD.r 112
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +479.98 EUR
En kötü işlem: -277 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +355.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Señal de Trading Smart Metrics – Estrategia M15 con regresión a la media

Esta señal forma parte de nuestro sistema automatizado basado en una estrategia de regresión a la media, diseñada para operar en pares de divisas altamente líquidos y diversificados:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y AUD/USD.

Trabajamos en temporalidad M15, lo que permite detectar oportunidades con frecuencia controlada y mantener una gestión de riesgo ajustada. La estrategia evita operar en tendencias violentas, gracias a un filtro dinámico que detecta condiciones de alta direccionalidad o volatilidad extrema.

🎯 ¿Cómo funciona?

  • Entrada por fractales: se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística.
  • Condición de activación: solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento.
  • Salida dinámica: el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado.
  • Control de drawdown: el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total.
  • Diversificación: la estrategia puede operar simultáneamente en varios pares con comportamientos no correlacionados, lo que aumenta su robustez en distintos escenarios de mercado.

Resultados consistentes en backtesting

La estrategia ha demostrado una alta fiabilidad en condiciones históricas diversas gracias a su enfoque no agresivo y su gestión adaptativa. Las señales están optimizadas para minimizar ruido técnico y ofrecer entradas limpias y precisas.

Ideal para traders que buscan señales técnicas de alta calidad, con lógica cuantitativa y control preciso del riesgo.

Mas informacion en www.expertadvisordownload.com


İnceleme yok
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 14:00
No swaps are charged
2025.06.12 14:00
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 08:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart metrics 03 David
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
3.1K
EUR
21
91%
147
68%
17%
1.74
7.44
EUR
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.