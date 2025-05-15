SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Smart metrics 03 David
Manuel Dominguez Lorenzo

Smart metrics 03 David

Manuel Dominguez Lorenzo
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
101 (68.70%)
Perte trades:
46 (31.29%)
Meilleure transaction:
479.98 EUR
Pire transaction:
-277.25 EUR
Bénéfice brut:
2 567.75 EUR (12 081 pips)
Perte brute:
-1 474.29 EUR (5 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (355.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
483.78 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
16.79%
Charge de dépôt maximale:
11.28%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.39
Longs trades:
76 (51.70%)
Courts trades:
71 (48.30%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
7.44 EUR
Bénéfice moyen:
25.42 EUR
Perte moyenne:
-32.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-6.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-457.12 EUR (2)
Croissance mensuelle:
6.01%
Prévision annuelle:
72.87%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.72 EUR
Maximal:
457.12 EUR (13.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.02% (469.00 EUR)
Par fonds propres:
8.55% (472.43 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 57
GBPUSD.r 46
AUDUSD.r 18
USDCAD.r 12
EURCHF.r 5
EURGBP.r 5
AUDNZD.r 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r 616
GBPUSD.r 262
AUDUSD.r 216
USDCAD.r 64
EURCHF.r 47
EURGBP.r 36
AUDNZD.r 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r 4K
GBPUSD.r 786
AUDUSD.r 503
USDCAD.r 660
EURCHF.r 176
EURGBP.r 104
AUDNZD.r 112
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +479.98 EUR
Pire transaction: -277 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +355.12 EUR
Perte consécutive maximale: -6.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Señal de Trading Smart Metrics – Estrategia M15 con regresión a la media

Esta señal forma parte de nuestro sistema automatizado basado en una estrategia de regresión a la media, diseñada para operar en pares de divisas altamente líquidos y diversificados:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y AUD/USD.

Trabajamos en temporalidad M15, lo que permite detectar oportunidades con frecuencia controlada y mantener una gestión de riesgo ajustada. La estrategia evita operar en tendencias violentas, gracias a un filtro dinámico que detecta condiciones de alta direccionalidad o volatilidad extrema.

🎯 ¿Cómo funciona?

  • Entrada por fractales: se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística.
  • Condición de activación: solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento.
  • Salida dinámica: el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado.
  • Control de drawdown: el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total.
  • Diversificación: la estrategia puede operar simultáneamente en varios pares con comportamientos no correlacionados, lo que aumenta su robustez en distintos escenarios de mercado.

Resultados consistentes en backtesting

La estrategia ha demostrado una alta fiabilidad en condiciones históricas diversas gracias a su enfoque no agresivo y su gestión adaptativa. Las señales están optimizadas para minimizar ruido técnico y ofrecer entradas limpias y precisas.

Ideal para traders que buscan señales técnicas de alta calidad, con lógica cuantitativa y control preciso del riesgo.

Mas informacion en www.expertadvisordownload.com


Aucun avis
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 14:00
No swaps are charged
2025.06.12 14:00
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 08:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart metrics 03 David
30 USD par mois
36%
0
0
USD
3.1K
EUR
21
91%
147
68%
17%
1.74
7.44
EUR
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.