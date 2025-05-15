Señal de Trading Smart Metrics – Estrategia M15 con regresión a la media



Esta señal forma parte de nuestro sistema automatizado basado en una estrategia de regresión a la media, diseñada para operar en pares de divisas altamente líquidos y diversificados:

GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y AUD/USD.

Trabajamos en temporalidad M15, lo que permite detectar oportunidades con frecuencia controlada y mantener una gestión de riesgo ajustada. La estrategia evita operar en tendencias violentas, gracias a un filtro dinámico que detecta condiciones de alta direccionalidad o volatilidad extrema.

🎯 ¿Cómo funciona?

Entrada por fractales : se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística.

: se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística. Condición de activación : solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento.

: solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento. Salida dinámica : el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado.

: el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado. Control de drawdown : el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total.

: el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total. Diversificación: la estrategia puede operar simultáneamente en varios pares con comportamientos no correlacionados, lo que aumenta su robustez en distintos escenarios de mercado.

✅Resultados consistentes en backtesting

La estrategia ha demostrado una alta fiabilidad en condiciones históricas diversas gracias a su enfoque no agresivo y su gestión adaptativa. Las señales están optimizadas para minimizar ruido técnico y ofrecer entradas limpias y precisas.

Ideal para traders que buscan señales técnicas de alta calidad, con lógica cuantitativa y control preciso del riesgo.

Mas informacion en



