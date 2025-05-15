- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|57
|GBPUSD.r
|46
|AUDUSD.r
|18
|USDCAD.r
|12
|EURCHF.r
|5
|EURGBP.r
|5
|AUDNZD.r
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.r
|616
|GBPUSD.r
|262
|AUDUSD.r
|216
|USDCAD.r
|64
|EURCHF.r
|47
|EURGBP.r
|36
|AUDNZD.r
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.r
|4K
|GBPUSD.r
|786
|AUDUSD.r
|503
|USDCAD.r
|660
|EURCHF.r
|176
|EURGBP.r
|104
|AUDNZD.r
|112
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Señal de Trading Smart Metrics – Estrategia M15 con regresión a la media
Esta señal forma parte de nuestro sistema automatizado basado en una estrategia de regresión a la media, diseñada para operar en pares de divisas altamente líquidos y diversificados:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y AUD/USD.
Trabajamos en temporalidad M15, lo que permite detectar oportunidades con frecuencia controlada y mantener una gestión de riesgo ajustada. La estrategia evita operar en tendencias violentas, gracias a un filtro dinámico que detecta condiciones de alta direccionalidad o volatilidad extrema.
🎯 ¿Cómo funciona?
- Entrada por fractales: se detecta un primer fractal alejado de las medias móviles, lo que indica un posible punto de reversión estadística.
- Condición de activación: solo se posiciona una vez se ha descartado movimiento de tendencia sostenida y se ha confirmado el patrón de agotamiento.
- Salida dinámica: el cierre de las operaciones se basa en la evolución de varias medias móviles, adaptando el take profit a las condiciones reales del mercado.
- Control de drawdown: el sistema puede introducir una segunda o tercera operación para mejorar la media de entrada, siempre bajo una gestión estricta del lotaje y la exposición total.
- Diversificación: la estrategia puede operar simultáneamente en varios pares con comportamientos no correlacionados, lo que aumenta su robustez en distintos escenarios de mercado.
✅Resultados consistentes en backtesting
La estrategia ha demostrado una alta fiabilidad en condiciones históricas diversas gracias a su enfoque no agresivo y su gestión adaptativa. Las señales están optimizadas para minimizar ruido técnico y ofrecer entradas limpias y precisas.
Ideal para traders que buscan señales técnicas de alta calidad, con lógica cuantitativa y control preciso del riesgo.Mas informacion en www.expertadvisordownload.com
