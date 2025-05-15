SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jzkj001
Zhigang Liu

Jzkj001

Zhigang Liu
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 172
Profit Trade:
4 682 (65.28%)
Loss Trade:
2 490 (34.72%)
Best Trade:
1 611.72 USD
Worst Trade:
-999.68 USD
Profitto lordo:
36 512.85 USD (511 183 pips)
Perdita lorda:
-29 566.32 USD (694 390 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (50.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 361.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
51.22%
Massimo carico di deposito:
68.43%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
1587
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
4 203 (58.60%)
Short Trade:
2 969 (41.40%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
7.80 USD
Perdita media:
-11.87 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-673.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 022.10 USD (13)
Crescita mensile:
34.76%
Previsione annuale:
421.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 468.86 USD
Massimale:
4 756.04 USD (23.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.44% (4 756.04 USD)
Per equità:
48.50% (11 037.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cn 6712
GBPJPY.cn 375
USDJPY.cn 29
EURUSD.cn 22
EURJPY.cn 17
CHFJPY.cn 8
GBPUSD.cn 8
CNHJPY.cn 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cn 7.8K
GBPJPY.cn -700
USDJPY.cn -366
EURUSD.cn 634
EURJPY.cn 2
CHFJPY.cn -106
GBPUSD.cn -317
CNHJPY.cn 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cn -175K
GBPJPY.cn -5.1K
USDJPY.cn -2.4K
EURUSD.cn 1.1K
EURJPY.cn 169
CHFJPY.cn -544
GBPUSD.cn -900
CNHJPY.cn -25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 611.72 USD
Worst Trade: -1 000 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +50.78 USD
Massima perdita consecutiva: -673.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 06:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
