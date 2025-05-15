SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jzkj001
Zhigang Liu

Jzkj001

Zhigang Liu
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 085
Bénéfice trades:
4 631 (65.36%)
Perte trades:
2 454 (34.64%)
Meilleure transaction:
1 611.72 USD
Pire transaction:
-999.68 USD
Bénéfice brut:
35 957.05 USD (504 756 pips)
Perte brute:
-29 230.67 USD (679 758 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (50.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 361.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
51.22%
Charge de dépôt maximale:
68.43%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
1558
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
4 176 (58.94%)
Courts trades:
2 909 (41.06%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
7.76 USD
Perte moyenne:
-11.91 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-673.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 022.10 USD (13)
Croissance mensuelle:
33.75%
Prévision annuelle:
409.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 468.86 USD
Maximal:
4 756.04 USD (23.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.44% (4 756.04 USD)
Par fonds propres:
48.50% (11 037.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.cn 6625
GBPJPY.cn 375
USDJPY.cn 29
EURUSD.cn 22
EURJPY.cn 17
CHFJPY.cn 8
GBPUSD.cn 8
CNHJPY.cn 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.cn 7.6K
GBPJPY.cn -700
USDJPY.cn -366
EURUSD.cn 634
EURJPY.cn 2
CHFJPY.cn -106
GBPUSD.cn -317
CNHJPY.cn 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.cn -167K
GBPJPY.cn -5.1K
USDJPY.cn -2.4K
EURUSD.cn 1.1K
EURJPY.cn 169
CHFJPY.cn -544
GBPUSD.cn -900
CNHJPY.cn -25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 611.72 USD
Pire transaction: -1 000 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +50.78 USD
Perte consécutive maximale: -673.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 06:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jzkj001
30 USD par mois
34%
0
0
USD
27K
USD
20
0%
7 085
65%
51%
1.23
0.95
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.