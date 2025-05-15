SinyallerBölümler
Jzkj001
Zhigang Liu

Jzkj001

Zhigang Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 172
Kârla kapanan işlemler:
4 682 (65.28%)
Zararla kapanan işlemler:
2 490 (34.72%)
En iyi işlem:
1 611.72 USD
En kötü işlem:
-999.68 USD
Brüt kâr:
36 512.85 USD (511 183 pips)
Brüt zarar:
-29 566.32 USD (694 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (50.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 361.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
51.22%
Maks. mevduat yükü:
68.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1587
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
4 203 (58.60%)
Satış işlemleri:
2 969 (41.40%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
7.80 USD
Ortalama zarar:
-11.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-673.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 022.10 USD (13)
Aylık büyüme:
33.34%
Yıllık tahmin:
404.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 468.86 USD
Maksimum:
4 756.04 USD (23.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.44% (4 756.04 USD)
Varlığa göre:
48.50% (11 037.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cn 6712
GBPJPY.cn 375
USDJPY.cn 29
EURUSD.cn 22
EURJPY.cn 17
CHFJPY.cn 8
GBPUSD.cn 8
CNHJPY.cn 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cn 7.8K
GBPJPY.cn -700
USDJPY.cn -366
EURUSD.cn 634
EURJPY.cn 2
CHFJPY.cn -106
GBPUSD.cn -317
CNHJPY.cn 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cn -175K
GBPJPY.cn -5.1K
USDJPY.cn -2.4K
EURUSD.cn 1.1K
EURJPY.cn 169
CHFJPY.cn -544
GBPUSD.cn -900
CNHJPY.cn -25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 611.72 USD
En kötü işlem: -1 000 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +50.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -673.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
