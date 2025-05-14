- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
71 (93.42%)
Loss Trade:
5 (6.58%)
Best Trade:
12.42 USD
Worst Trade:
-27.88 USD
Profitto lordo:
150.40 USD (16 963 pips)
Perdita lorda:
-66.23 USD (7 204 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (61.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.66 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
88.60%
Massimo carico di deposito:
1.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
39 (51.32%)
Short Trade:
37 (48.68%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-13.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.88 USD (1)
Crescita mensile:
-0.77%
Previsione annuale:
-9.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
29.55 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.87% (27.92 USD)
Per equità:
5.07% (38.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|USDSGD
|10
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|6
|AUDSGD
|5
|EURAUD
|5
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|3
|EURNZD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|34
|USDSGD
|5
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|26
|EURGBP
|-12
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|-1
|AUDSGD
|9
|EURAUD
|-13
|AUDUSD
|18
|EURCHF
|3
|EURNZD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.5K
|USDSGD
|766
|AUDCAD
|2.3K
|EURUSD
|2.6K
|EURGBP
|-860
|NZDUSD
|846
|USDCAD
|163
|AUDSGD
|1.3K
|EURAUD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.9K
|EURCHF
|289
|EURNZD
|-1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.42 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.66 USD
Massima perdita consecutiva: -27.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR - https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
20
100%
76
93%
89%
2.27
1.11
USD
USD
5%
1:500