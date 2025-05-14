SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Scalper Investor H1
Ihor Otkydach

EA Scalper Investor H1

Ihor Otkydach
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
71 (93.42%)
Loss Trade:
5 (6.58%)
Best Trade:
12.42 USD
Worst Trade:
-27.88 USD
Profitto lordo:
150.40 USD (16 963 pips)
Perdita lorda:
-66.23 USD (7 204 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (61.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.66 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
88.60%
Massimo carico di deposito:
1.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
39 (51.32%)
Short Trade:
37 (48.68%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-13.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.88 USD (1)
Crescita mensile:
-0.77%
Previsione annuale:
-9.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
29.55 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.87% (27.92 USD)
Per equità:
5.07% (38.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 12
USDSGD 10
AUDCAD 8
EURUSD 7
EURGBP 7
NZDUSD 6
USDCAD 6
AUDSGD 5
EURAUD 5
AUDUSD 5
EURCHF 3
EURNZD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 34
USDSGD 5
AUDCAD 16
EURUSD 26
EURGBP -12
NZDUSD 7
USDCAD -1
AUDSGD 9
EURAUD -13
AUDUSD 18
EURCHF 3
EURNZD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.5K
USDSGD 766
AUDCAD 2.3K
EURUSD 2.6K
EURGBP -860
NZDUSD 846
USDCAD 163
AUDSGD 1.3K
EURAUD -1.6K
AUDUSD 1.9K
EURCHF 289
EURNZD -1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.42 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.66 USD
Massima perdita consecutiva: -27.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
Non ci sono recensioni
2025.07.22 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 19:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 09:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.14 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
