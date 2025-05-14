SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Scalper Investor H1
Ihor Otkydach

EA Scalper Investor H1

Ihor Otkydach
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
71 (93.42%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (6.58%)
En iyi işlem:
12.42 USD
En kötü işlem:
-27.88 USD
Brüt kâr:
150.40 USD (16 963 pips)
Brüt zarar:
-66.23 USD (7 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (61.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.66 USD (24)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
88.60%
Maks. mevduat yükü:
1.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
39 (51.32%)
Satış işlemleri:
37 (48.68%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-13.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.88 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.77%
Yıllık tahmin:
-9.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
29.55 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.87% (27.92 USD)
Varlığa göre:
5.07% (38.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 12
USDSGD 10
AUDCAD 8
EURUSD 7
EURGBP 7
NZDUSD 6
USDCAD 6
AUDSGD 5
EURAUD 5
AUDUSD 5
EURCHF 3
EURNZD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 34
USDSGD 5
AUDCAD 16
EURUSD 26
EURGBP -12
NZDUSD 7
USDCAD -1
AUDSGD 9
EURAUD -13
AUDUSD 18
EURCHF 3
EURNZD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.5K
USDSGD 766
AUDCAD 2.3K
EURUSD 2.6K
EURGBP -860
NZDUSD 846
USDCAD 163
AUDSGD 1.3K
EURAUD -1.6K
AUDUSD 1.9K
EURCHF 289
EURNZD -1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.42 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
İnceleme yok
2025.07.22 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 19:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 09:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.14 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.