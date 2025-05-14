SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA Scalper Investor H1
Ihor Otkydach

EA Scalper Investor H1

Ihor Otkydach
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
70 (93.33%)
Perte trades:
5 (6.67%)
Meilleure transaction:
12.42 USD
Pire transaction:
-27.88 USD
Bénéfice brut:
148.50 USD (16 769 pips)
Perte brute:
-66.19 USD (7 204 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (61.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.66 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
88.60%
Charge de dépôt maximale:
1.40%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.79
Longs trades:
38 (50.67%)
Courts trades:
37 (49.33%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
2.12 USD
Perte moyenne:
-13.24 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-27.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.88 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.90%
Prévision annuelle:
-10.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
29.55 USD (3.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.87% (27.92 USD)
Par fonds propres:
5.07% (38.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 11
USDSGD 10
AUDCAD 8
EURUSD 7
EURGBP 7
NZDUSD 6
USDCAD 6
AUDSGD 5
EURAUD 5
AUDUSD 5
EURCHF 3
EURNZD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 32
USDSGD 5
AUDCAD 16
EURUSD 26
EURGBP -12
NZDUSD 7
USDCAD -1
AUDSGD 9
EURAUD -13
AUDUSD 18
EURCHF 3
EURNZD -9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.3K
USDSGD 766
AUDCAD 2.3K
EURUSD 2.6K
EURGBP -860
NZDUSD 846
USDCAD 163
AUDSGD 1.3K
EURAUD -1.6K
AUDUSD 1.9K
EURCHF 289
EURNZD -1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.42 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +61.66 USD
Perte consécutive maximale: -27.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
Aucun avis
2025.07.22 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 19:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 09:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.14 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
