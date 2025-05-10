SegnaliSezioni
Arjan Hazewinkel

Range Breakout EA

Arjan Hazewinkel
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
442
Profit Trade:
197 (44.57%)
Loss Trade:
245 (55.43%)
Best Trade:
72.96 EUR
Worst Trade:
-29.57 EUR
Profitto lordo:
2 330.34 EUR (803 939 pips)
Perdita lorda:
-2 146.33 EUR (949 981 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (75.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.85 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
54.73%
Massimo carico di deposito:
9.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
294 (66.52%)
Short Trade:
148 (33.48%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
11.83 EUR
Perdita media:
-8.76 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-72.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-72.50 EUR (7)
Crescita mensile:
2.27%
Previsione annuale:
27.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.00 EUR
Massimale:
185.10 EUR (15.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.88% (183.10 EUR)
Per equità:
2.68% (29.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.r 121
GBPUSD.r 105
XAUUSD.r 83
GER40 57
US100 45
US30 24
EURUSD.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.r 374
GBPUSD.r 72
XAUUSD.r -46
GER40 -59
US100 -50
US30 -73
EURUSD.r -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.r 13K
GBPUSD.r 1.6K
XAUUSD.r -3.9K
GER40 -31K
US100 -3.8K
US30 -121K
EURUSD.r -713
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.96 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +75.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -72.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
27/05/2025:

- Removed EURUSD from trading signal.

-------------------------------------------------------------------------

1% risk setting per pair

No grid

No Martingale

Always use a stoploss

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138441

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138153

2025.07.16 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 07:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 06:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.10 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.10 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
