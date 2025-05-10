- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
442
Profit Trade:
197 (44.57%)
Loss Trade:
245 (55.43%)
Best Trade:
72.96 EUR
Worst Trade:
-29.57 EUR
Profitto lordo:
2 330.34 EUR (803 939 pips)
Perdita lorda:
-2 146.33 EUR (949 981 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (75.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.85 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
54.73%
Massimo carico di deposito:
9.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
294 (66.52%)
Short Trade:
148 (33.48%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
11.83 EUR
Perdita media:
-8.76 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-72.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-72.50 EUR (7)
Crescita mensile:
2.27%
Previsione annuale:
27.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.00 EUR
Massimale:
185.10 EUR (15.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.88% (183.10 EUR)
Per equità:
2.68% (29.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|121
|GBPUSD.r
|105
|XAUUSD.r
|83
|GER40
|57
|US100
|45
|US30
|24
|EURUSD.r
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.r
|374
|GBPUSD.r
|72
|XAUUSD.r
|-46
|GER40
|-59
|US100
|-50
|US30
|-73
|EURUSD.r
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.r
|13K
|GBPUSD.r
|1.6K
|XAUUSD.r
|-3.9K
|GER40
|-31K
|US100
|-3.8K
|US30
|-121K
|EURUSD.r
|-713
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.96 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +75.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -72.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
27/05/2025:
- Removed EURUSD from trading signal.
-------------------------------------------------------------------------
1% risk setting per pair
No grid
No Martingale
Always use a stoploss
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138441
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
21
100%
442
44%
55%
1.08
0.42
EUR
EUR
15%
1:500