- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
197 (44.57%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (55.43%)
En iyi işlem:
72.96 EUR
En kötü işlem:
-29.57 EUR
Brüt kâr:
2 330.34 EUR (803 939 pips)
Brüt zarar:
-2 146.33 EUR (949 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (75.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.85 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
54.73%
Maks. mevduat yükü:
9.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
294 (66.52%)
Satış işlemleri:
148 (33.48%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
11.83 EUR
Ortalama zarar:
-8.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-72.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-72.50 EUR (7)
Aylık büyüme:
2.27%
Yıllık tahmin:
27.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.00 EUR
Maksimum:
185.10 EUR (15.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.88% (183.10 EUR)
Varlığa göre:
2.68% (29.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|121
|GBPUSD.r
|105
|XAUUSD.r
|83
|GER40
|57
|US100
|45
|US30
|24
|EURUSD.r
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.r
|374
|GBPUSD.r
|72
|XAUUSD.r
|-46
|GER40
|-59
|US100
|-50
|US30
|-73
|EURUSD.r
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.r
|13K
|GBPUSD.r
|1.6K
|XAUUSD.r
|-3.9K
|GER40
|-31K
|US100
|-3.8K
|US30
|-121K
|EURUSD.r
|-713
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.96 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +75.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -72.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
27/05/2025:
- Removed EURUSD from trading signal.
-------------------------------------------------------------------------
1% risk setting per pair
No grid
No Martingale
Always use a stoploss
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138441
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
21
100%
442
44%
55%
1.08
0.42
EUR
EUR
15%
1:500