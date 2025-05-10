SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Range Breakout EA
Arjan Hazewinkel

Range Breakout EA

Arjan Hazewinkel
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
197 (44.57%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (55.43%)
En iyi işlem:
72.96 EUR
En kötü işlem:
-29.57 EUR
Brüt kâr:
2 330.34 EUR (803 939 pips)
Brüt zarar:
-2 146.33 EUR (949 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (75.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.85 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
54.73%
Maks. mevduat yükü:
9.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
294 (66.52%)
Satış işlemleri:
148 (33.48%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
11.83 EUR
Ortalama zarar:
-8.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-72.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-72.50 EUR (7)
Aylık büyüme:
2.27%
Yıllık tahmin:
27.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.00 EUR
Maksimum:
185.10 EUR (15.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.88% (183.10 EUR)
Varlığa göre:
2.68% (29.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.r 121
GBPUSD.r 105
XAUUSD.r 83
GER40 57
US100 45
US30 24
EURUSD.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.r 374
GBPUSD.r 72
XAUUSD.r -46
GER40 -59
US100 -50
US30 -73
EURUSD.r -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.r 13K
GBPUSD.r 1.6K
XAUUSD.r -3.9K
GER40 -31K
US100 -3.8K
US30 -121K
EURUSD.r -713
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.96 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +75.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -72.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
27/05/2025:

- Removed EURUSD from trading signal.

-------------------------------------------------------------------------

1% risk setting per pair

No grid

No Martingale

Always use a stoploss

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138441

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138153

İnceleme yok
2025.07.16 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 07:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 06:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.10 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.10 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.