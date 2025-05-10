SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Range Breakout EA
Arjan Hazewinkel

Range Breakout EA

Arjan Hazewinkel
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
196 (44.44%)
Perte trades:
245 (55.56%)
Meilleure transaction:
72.96 EUR
Pire transaction:
-29.57 EUR
Bénéfice brut:
2 307.67 EUR (801 288 pips)
Perte brute:
-2 146.33 EUR (949 981 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (75.40 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
131.85 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
54.73%
Charge de dépôt maximale:
9.26%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
293 (66.44%)
Courts trades:
148 (33.56%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.37 EUR
Bénéfice moyen:
11.77 EUR
Perte moyenne:
-8.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-72.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-72.50 EUR (7)
Croissance mensuelle:
0.54%
Prévision annuelle:
6.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.00 EUR
Maximal:
185.10 EUR (15.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.88% (183.10 EUR)
Par fonds propres:
2.68% (29.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.r 121
GBPUSD.r 105
XAUUSD.r 82
GER40 57
US100 45
US30 24
EURUSD.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.r 374
GBPUSD.r 72
XAUUSD.r -72
GER40 -59
US100 -50
US30 -73
EURUSD.r -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.r 13K
GBPUSD.r 1.6K
XAUUSD.r -6.5K
GER40 -31K
US100 -3.8K
US30 -121K
EURUSD.r -713
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.96 EUR
Pire transaction: -30 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +75.40 EUR
Perte consécutive maximale: -72.50 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
27/05/2025:

- Removed EURUSD from trading signal.

-------------------------------------------------------------------------

1% risk setting per pair

No grid

No Martingale

Always use a stoploss

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138441

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138153

Aucun avis
2025.07.16 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 07:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 06:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.10 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.10 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Range Breakout EA
30 USD par mois
16%
0
0
USD
1.2K
EUR
21
100%
441
44%
55%
1.07
0.37
EUR
15%
1:500
